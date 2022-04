Grau, la fàbrica tèxtil amb sis generacions al darrere

Durant el segle XX, el tèxtil va ser el motor indiscutible de l’economia sabadellenca. Tanmateix, a finals de la dècada dels 90 i principis del 2000 la gran majoria d’empreses d’aquest sector van tancar per culpa de la globalització i la deslocalització de produccions a països asiàtics. Això sí, algunes companyies van poder continuar gràcies a l’especialització en un nínxol concret i l’aposta per l’eficiència i la sostenibilitat com a elements imprescindibles. Grau SA n’és un bon exemple. La companyia familiar va decidir especialitzar-se únicament en tints i acabats, una estratègia que ha mantingut fins a l’actualitat i que li ha permès convertir-se en una de les fàbriques tèxtils referents a Catalunya. De fet, a l’empresa ja hi han treballat sis generacions de la família Grau.

1868, any de creació

Grau SA va néixer el 1868. El quadravi (pare del rebesavi) de Sílvia Soler (qui s’encarrega del departament d’innovació de l’empresa) va ser qui va crear-la. D’entrada, Grau SA era una petita empresa del Centre de Sabadell dedicada als acabats d’articles de llana. La companyia va créixer molt en poc temps i es va instal·lar al polígon del costat del riu. A partir de llavors, també es va especialitzar en els tints. “Grau i les empreses tèxtils de Sabadell van créixer de forma exponencial durant la primera meitat del segle XX”, explica Sílvia Grau, que forma part de la sisena generació de la família Grau que treballa a la fàbrica.

Tot i l’època de bonança, l’empresa també va patir entrebancs, com per exemple la Guerra Civil i, sobretot, les riuades al Vallès del 1962, que van destruir pràcticament la totalitat de la seva fàbrica. La companyia es va veure obligada a buscar una nova ubicació: Castellar del Vallès, on encara té la fàbrica en l’actualitat. “Grau també va patir un incendi que va cremar més de 4.000 metres quadrats de la fàbrica de Castellar. Aquests moments difícils han obligat a l’empresa a innovar i buscar alternatives per tirar endavant. Al llarg de 150 anys d’història hem passat per moments de tota mena”, apunta Grau.

La pandèmia, nou entrebanc

D’altra banda, l’arribada de la pandèmia també va suposar un nou obstacle per la companyia, que es va veure obligada a aturar pràcticament la totalitat de la seva activitat habitual. No obstant això, la fàbrica es va dedicar a produir mascaretes i bates sanitàries. “No havíem fet mai, però no teníem alternativa. Fins ben bé un any més tard vam estar fent material sanitari”, exposa Sílvia Grau.

Grau va recuperar la seva activitat de tints i acabats per a tota mena de teixits a mitjans del 2021. Per tant, l’empresa va tornar a tenir comandes dels seus principals clients. Mango o Inditex en són alguns d’ells. “La majoria dels nostres clients, però, són locals i acaben portant productes treballats a Grau per tot el món. També tenim compradors dins de la indústria dels teixits tècnics. Per exemple, els forestals d’Austràlia i l’armada francesa porten teixits tractats a la nostra fàbrica”, indica la responsable del departament d’innovació de Grau.

Dit això, l’empresa ja encara el futur i està fent una ferma aposta per la digitalització i la sostenibilitat. “Volem modernitzar els nostres processos productius i tenir un consum més eficient. Ens hem d’actualitzar per ser més eficients”, comenta Grau. La companyia també ha decidit apostar per l’autoconsum energètic, ja que ha vist com el preu de l’electricitat, així com del gas, s’ha disparat els últims mesos. “En definitiva, tot el que fem és perquè Grau tingui un futur millor”, conclou.