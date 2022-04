No proveu de preguntar a un sud-americà: “¿Puedo coger tu perro?”. Molt probablement malinterpretarà les vostres intencions i s’espantarà.

Si viatgeu al Japó, hi ha diversos aspectes curiosos que també cal tenir en compte per no generar situacions incòmodes, equívocs o faltes de respecte. La sabadellenca Sandra Pérez, assessora de Seguretat, Turisme i Cultura del consolat del Japó a Barcelona, oferirà una xerrada molt amena (divendres, 17 h) a l’auditori de la Fira Sakura Matsuri per moure’s pel país. Ens avança alguns consells.

1. No toqueu les portes dels taxis

Arribeu al Japó i necessiteu transport. Primer de tot: els taxis ocupats tenen el cartellet de color verd o blau; els lliures, de color vermell. I una vegada n’hàgiu aconseguit parar un, compte! Les portes del taxi s’obren automàticament. “Si intentem tocar o obrir la porta, al taxista no li farà gràcia”.

2. Estàs sopant, no en un funeral!

Mentre mengeu, intenteu no clavar verticalment els bastonets en el bol d’arròs: “És una pràctica pròpia dels funerals”. I també eviteu passar-vos menjar amb els bastonets: “Es fa en els rituals crematoris”, alerta Pérez.

3. Tenen ànima les targetes de visita?

Les targetes de visita s’utilitzen molt al Japó, tant en negocis com en trobades informals. Si coneixes algú al tren i encaixeu, potser te n’estendrà una. “És una forma de presentació i d’identificació d’estatus”. És útil portar-ne per intercanviar-la. Alguns consells: “S’ofereix amb les dues mans i orientada a qui la rep. Si hi ha un grup, es dona a la persona més important i mai es reparteixen com si fossin cartes”. Si te’n donen una, és de bona educació dedicar temps a llegir-la.

Però no la guardeu mai a la butxaca de darrere del pantaló! La religió majoritària al Japó, el sintoisme, confereix ànima als objectes. No us passeu pel cul el nom i cognom de l’amable japonès!

4. Espera que et serveixin l’alcohol

“Amb les noves generacions, això està canviant. Però no està ben vist que algú se serveixi l’alcohol”. I si estàs assedegat i tens el got de sake buit? Serveix els gots dels altres i espera que ells t’omplin a tu el got.

5. No mengis al carrer

Tampoc està ben vist menjar mentre es camina pel carrer. Ni mocar-se davant de gent. Intenteu fer-ho dissimuladament.

6. Deixa el biquini per a la Costa Brava

“Quan vas en un bany termal japonès, culturalment no està ben vist portar biquini”.

7. Fora sabates als temples

Hem vist a televisió que cal treure’s les sabates per entrar a una casa. Però també s’ha de fer a l’hora de visitar temples sagrats o castells. Si és a l’estiu i vestiu xancletes, porteu uns mitjons a la motxilla.

8. Els costa dir ‘no’

“L’harmonia japonesa es palpa a tot arreu, també en el to i en la forma de parlar. S’evita el llenguatge directe. Una curiositat és que eviten dir ‘no’ de forma directa. Si en un hotel no tenen habitació lliure, tot i saber-ho, abans de dir-te que ‘no’ miraran l’ordinador una estona, diran que està complicat i t’oferiran un llit per un altre dia”. És bo saber-ho per no insistir.

9. No et vesteixis com si fossis un mort

Si en un hostal tradicional t’ofereixen una yukata (un quimono d’estiu de cotó), el costat esquerre sempre ha d’anar per sobre del dret. De forma contrària és com es posa aquest vestit als morts.

10. No som japonesos

“No som japonesos, no s’espera que ens comportem com ells. Però amb respecte i prudència, es pot anar arreu”, aconsella la responsable de Seguretat, Turisme i Cultura del consolat del Japó a Barcelona.