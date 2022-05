ERC critica que Junts ha “estabilitzat una majoria sociovergent” a Sabadell

ERC Sabadell critica que Junts hagi “estabilitzat” una “majoria sociovergent” a la ciutat des de l’època en què Lourdes Ciuró, ara consellera de Justícia, era la portaveu del grup municipal. El líder republicà, Gabriel Fernàndez, ha reaccionat així a la polèmica sobre la concessió del tercer grau restringit a l’exalcalde Manuel Bustos, , empresonat des del passat 12 de gener.

La direcció d’Afers Penitenciaris de Justícia va conferir un mes enrere permís a l’exbatlle per sortir de presó els caps de setmana, en contra de les observacions de la Junta de Tractament de Lledoners, que s’hi oposava. Els republicans consideren que la decisió “genera una ombra de dubte” sobre el departament de Justícia de la Generalitat i que es creen “sospites raonades”.

En aquest sentit, Fernàndez sosté que la situació “alimenta les sospites” sobre un possible “intercanvi de favors”. És per això que sol·licita “explicacions sòlides” a la sabadellenca Lourdes Ciuró.

Divendres passat, en un acte a Sabadell, Ciuró es va defensar de les acusacions. “Els tercers graus es concedeixen per criteris tècnics, no hi ha cap marge de discrecionalitat. Els condicionants són objectius i d’acord amb la persona i el seu entorn”, va declarar. Ciuró va negar qualsevol mena d’intervenció política per part seva sobre el tercer grau a Manuel Bustos. I molt menys relacionada amb el seu passat com a portaveu de Junts per Sabadell.

Fonts del Departament de Justícia sostenen que “no hi ha cap decisió política” en relació al tercer grau de l’exalcalde. “En cap cas les resolucions tècniques arriben tampoc a la taula dels consellers, perquè són resolucions de caràcter tècnic”, sostenen i remarquen: “independentment de la identitat” del reclús.

Justícia exposa que és la llei la que marca les circumstàncies que s’han de valorar per a la classificació en règim obert d’una persona penada, com ara la durada de la condemna, la satisfacció de la responsabilitat civil o el risc de reincidència delictiva, entre d’altres, i que “no és tolerable cap dubte” sobre la feina que fan tant els funcionaris dels centres penitenciaris com els del Servei de Classificació, encarregats de prendre la decisió tècnica.

La Crida, al Parlament

La Crida i l’acusació popular del cas Mercuri, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, van intervenir en roda de premsa al Parlament, convidats per la CUP. El diputat sabadellenc de la formació, Xavier Pellicer, va avançar que demanaria la compareixença de Ciuró a la Comissió de Justícia i de l’òrgan que va donar llum verda al tercer grau, la direcció general d’Afers Penitenciaris.

Al seu torn, la regidora de la Crida, Nani Valero, va demanar la dimissió de Ciuró, si no s’esclareixen els fets. Sabadell Lliure de Corrupció es va denunciar que, darrere de la decisió, hi ha “un tracte de favor”.