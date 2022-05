Sobre el Museu d’Art

Noms propis de l’art sabadellenc van signar la setmana passada un manifest conjunt que era crític amb la situació que travessa el Museu d’Art. Els artistes van escenificar al pati de l’Arteneu el seu desencís respecte a l’estat de l’equipament i van demanar traslladar-lo a una nova ubicació. La idea del manifest va sorgir en una conversa informal d’un grup d’assistents a la festa de l’exposició que el Museu d’Art va estrenar durant l’última Festa Major.

El teixit cultural sabadellenc és ampli, divers i reconegut, i la millor prova és la capitalitat cultural de Sabadell l’any 2024. Tenim molts actius humans a la ciutat –i hi ha talent– i el que ens falta és acompanyar-los d’espais adequats on la cultura pugui lluir com es mereix. La regidoria de Cultura, encapçalada per Carles de la Rosa, s’ha mostrat oberta a dialogar amb els agents del sector, però descarta que hi hagi prou inversió i temps abans d’acabar el mandat per trobar-hi una solució. En tot cas, és un bon senyal que el món de la cultura s’expressi i posi sobre la taula accions per rellançar l’oferta del sector a Sabadell. L’aposta és ambiciosa. Ara el que fa falta és seure, parlar-ne i trobar-hi una resposta consensuada i realista.