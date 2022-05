Acord per destinar 4,5 milions d’euros a retirar amiant de pisos a Badia

El Govern finançarà amb 4.491.818 euros totes les actuacions de retirar amiant dels edificis d’ús residencial de Badia del Vallès i la gestió correcta dels residus que es generin. Aquest acord s’ha pres en el marc de la comissió mixta Generalitat-Ajuntament de Badia, que s’ha tornat a reunir després de tres anys aturada per la pandèmia de la Covid.

La trobada ha estat encapçalada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i l’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor. Vilagrà ha explicat el conveni anunciat pel president de la Generalitat el juliol passat i ha subratllat que retirar l’amiant és “un repte de país”.

Vilagrà ha agraït el compromís de l’Ajuntament de Badia i ha qualificat de “lluita compartida de gran abast i transversal” la tasca conjunta entre Govern, governs locals, sectors socioeconòmics i ciutadania per erradicar l’amiant. Es tracta, afirma l’executiu, d’un problema “greu” de salut pública. És per això que l’executiu té el “compromís” que Catalunya “sigui un país lliure d’amiant”, ha afirmat la consellera de la Presidència.

D’altra banda, la reunió de la comissió mixta també ha tractat assumptes com ara el finançament del municipi, el parc d’habitatges o una proposta perquè el municipi pugui assimilar-se a un de més de 50.000 habitants (actualment en té menys de 20.000) en l’àmbit comercial, com a continu urbà amb Sabadell. També s’han abordat qüestions de caire social i de l’àmbit de l’educació.

La consellera Vilagrà ha qualificat la reunió com a “fructífera” ja que ha permès arribar a acords “importants” per a Badia, per a la comarca i per al país. Aquests acords “suposen una millora en la qualitat de vida” dels habitants del municipi en temes com la salut, l’habitatge, l’educació o el comerç, subratlla l’executiu.