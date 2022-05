Sabadell recorrerà la sentència que dona la raó a l’Estat sobre la propietat de la Caserna

L’Ajuntament de Sabadell presentarà recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que dona la raó a l’Estat sobre la propietat de la Caserna de la Guàrdia Civil. La sentència, que l’administració municipal ha rebut avui, estima el recurs d’apel·lació que va presentar el Ministeri de l’Interior contra una altra sentència del desembre del 2020, que va desestimar el recurs presentat pel Ministeri de l’Interior contra els acords adoptats al ple municipal del 22 de febrer de 2018.



Aquesta nova sentència estableix que l’Ajuntament va infringir els límits de la revisió d’ofici contra la seguretat jurídica al reaccionar tard, al cap de més de deu anys, contra el conveni inicial. A més, considera que el ple no té les competències per revisar el conveni i que calia acudir a la justícia per obtenir la seva anul·lació. Segons la sentència, aquesta nul·litat ja s’havia jutjat i no es pot tornar a plantejar l’anul·lació.

Finalment, també considera que els acords del ple van superar la seva potestat, perquè no només va anul·lar el conveni, sinó que també l’Ajuntament en va recuperar la propietat sense seguir el procediment legalment previst. La sentència es pot recórrer davant del Tribunal Suprem en els propers 30 dies.



“Haurem d’acatar les resolucions judicials mentre preparem un recurs. Si la via judicial no té èxit, s’estudiaran altres camins per fer possible tenir la caserna en mans de la ciutat”, ha afirmat Mar Molina, Regidora de Desenvolupament Urbà i Transició Energètica

Acord al ple municipal de febrer de 2018

El ple municipal va acordar al febrer de 2018, que l’Ajuntament prengués possessió plena i efectiva de la totalitat dels immobles que configuren l’antiga Caserna en coherència amb el dictamen emès poc abans per la Comissió Jurídica Assessora. I és que en un informe d’aquest organisme consultiu, dependent de la Generalitat de Catalunya, s’havia resolt l’existència de les dues causes de nul·litat de ple dret, que fonamentarien la revisió d’ofici dels actes administratius relacionats amb la Caserna.

Al juny 2020 l’Estat va recórrer els acords del ple, en considerar que no podia declarar la nul·litat del conveni entre Ajuntament i Estat sobre la Caserna de la Guàrdia Civil del 2006. La primera sentència del desembre del 2020 donava la raó a l’Ajuntament, però el Ministeri de l’Interior va presentar un nou recurs, que és el que ara ha resolt el TSJC.