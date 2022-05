Francesc Pellicer: Donar una vida millor a les persones amb autisme

El sabadellenc Francesc Pellicer va estar molt de temps buscant un centre extraescolar que pogués atendre el seu fill, que té un trastorn de l’espectre autista (TEA) sever. Tanmateix, no en va trobar cap a Sabadell ni als seus voltants. Per això, va decidir, juntament amb tres famílies més de la ciutat, inaugurar un espai terapèutic d’atenció a infants i joves amb autisme, Obrir-se al Món. Això va ser el gener del 2010 i des de llavors, l’entitat ha atès a més d’un centenar de persones amb TEA de Sabadell i de la comarca. L’objectiu principal d’Obrir-se al món ha estat al llarg dels seus dotze anys d’història donar una vida millor als infants i joves amb autisme, així com a les seves respectives famílies.

“Jo era un pare desesperat a qui no van donar cap solució. Volia ajudar al meu fill, però no sabia com fer-ho. Per tant, vaig decidir muntar una entitat pròpia”, afirma el Francesc, qui llavors es dedicava a la producció musical—de fet, va treballar amb cantants de renom com Paulina Rubio i Cristina Castro—. L’Ajuntament li va cedir un espai al carrer de Turina, al barri de Cifuentes, just on s’ubicava anteriorment l’escola que rep el nom del barri.

Al llarg d’aquests dotze anys, Obrir-se al Món, que rep subvenció de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament, ha desenvolupat activitats extraescolars innovadores per a infants i joves amb TEA. “Nosaltres complementem a les escoles. El nostre propòsit és que els infants gaudeixin i s’ho passin bé. De fet, no hi ha cap persona que vingui aquí i no ho faci a gust. És un dels nostres èxits”, apunta Francesc Pellicer.

La pandèmia, etapa complicada

L’arribada de la pandèmia, però, va ser una etapa complicada per la fundació. “La rutina dona una sensació de seguretat a les persones amb autisme. El fet que no poguessin venir a la fundació els va deixar desemparats”, lamenta el sabadellenc. A més, Pellicer indica que les subvencions que rebia Obrir-se al Món van disminuir i l’entitat es va veure obligada a buscar finançament privat. De fet, aquesta cerca encara continua en l’actualitat. Encara que la fundació ja ha aconseguit 16.000 euros, en necessita almenys 7.000 més per subsistir.

“Volem mantenir la nostra activitat i assumir un major nombre de persones, ja que ara tenim llistes d’espera. Són uns reptes assumibles”, conclou Pellicer.