Gestionar més de 500 milions d’euros en obres cada any no sembla una tasca senzilla. El Diari conversa amb el gerent de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Ayala, per entendre com la capital catalana va tancar l’exercici 2021 amb el 96% d’obres realitzades.

Quina explicació li dona al fet que l’Ajuntament de Sabadell hagi executat un de cada deu euros d’obres el 2021?

Hi poden haver molts condicionants. L’execució oscil·la segons el moment del mandat… per exemple, l’any abans de les eleccions totes les obres ja estan en marxa i s’acostuma a executar més import. El finançament d’alguns projectes depèn d’altres administracions, com la Diputació o la Unió Europea, i tampoc podem menystenir els efectes de la pandèmia. Es van tancar piscines, escoles bressol… Si un ajuntament té menys ingressos, li pot entrar la por al cos i reduir la despesa. Va passar el 2020 i això també es va traslladar al 2021.

Els resultats de Barcelona són bastant excepcionals, amb un 96% de les obres executades l’any passat. Com s’ho fan?

Primer cal fer un pressupost realista. Si fas un pressupost només amb el que vols fer, i no amb el que pots fer, acabes tenint problemes per executar-lo. Has de planificar amb realisme i posar allò que realment es farà. A Barcelona tenim una previsió de tot el que es farà en els propers cinc anys.

Un cop planificat, quin procés se segueix perquè les obres es traslladin al carrer?

L’Ajuntament i, en especial, Barcelona d’Infraestructures Municipals (Bimsa) fa una previsió d’inversió, marca un calendari i fa un seguiment constant. Què vol dir això? Que analitzem l’estat de les obres mes a mes, i a partir del juny cada quinze dies. Quan veiem uns treballs amb retard, movem les partides cap a altres actuacions que poden accelerar-se. Que no podem fer una escola a temps? Doncs pintem unes altres tres. Ens trobem unes restes arqueològiques en una altra banda? Amb els diners comprem pisos per a la borsa municipal.

Això es podria fer a Sabadell?

Tots els ajuntaments de l’Estat tenim les mateixes normes d’execució.

Aquí hi ha actuacions pendents des de fa una dècada.

Els diners que no et gastes durant l’any ja no te’ls podrà gastar després. Crec que no és responsable deixar que sobrin diners sense invertir. No es poden utilitzar els diners del 2012 deu anys després.

Creu que la gestió té a veure amb les dinàmiques de les administracions públiques?

No és una qüestió de si és públic o privat, va de gestionar bé o malament. Ser a l’administració pública no és una justificació per no fer la feina. La Nasa, sent pública, ha desenvolupat tecnologies que no han fet els privats.

A Barcelona sempre han funcionat d’aquesta manera?

No. L’Ajuntament estava pràcticament en fallida a principis dels 1990, quan es va professionalitzar i es va incorporar un gerent a cada àrea. Més recentment, en el mandat de Xavier Trias, es va millorar el nivell de compliment i en els últims anys, ja amb Ada Colau, ha anat en la mateixa línia. La feina dels tècnics ha estat i és molt important en tot això, perquè ens toca explicar als polítics que les obres arriben quan arriben,i no sempre quan a ells els agradaria.