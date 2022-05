El Sabadell només vol centrar-se en el duel contra el Cornellà

Aïllar-se del soroll de l’entorn, l’eufòria de l’afició i centrar-se només en el duel contra el Cornellà de dissabte (19 h) que ve. Aquest podria ser el missatge que vol transmetre el vestidor del Sabadell quan només falten 3 jornades i ara mateix depèn d’ell mateix per accedir al play-off d’ascens a la lliga SmartBank que es disputarà a Galícia a partir del 4 de juny.

Xavi Boniquet ha deixat clar que “la nota final arribarà després de l’última jornada” i és el moment d’aplicar, més que mai, la filosofia de Pedro Munitis: el partit a partit. “El Cornellà es juga la vida i serà un duel molt complicat, potser el més perillós que ens queda. Es tracta d’un equip rocós, molt físic, que ens plantejarà molts problemes”, adverteix. A més, el conjunt arlequinat tindrà el repte de guanyar per primera vegada l’equip del Baix Llobregat a la Nova Creu Alta. De moment, ja ho va aconseguir al seu Municipal.

Entén, però, el clima d’expectació i il·lusió entre l’afició i l’egarenc encara té ressaca de la jornada viscuda dissabte passat al Johan Cruyff. “Va ser espectacular, teníem la sensació de jugar a la Nova Creu Alta. Ara esperem que vingui també molta gent i el temple sigui sagrat en els dos partits que tenim a casa. El suport de l’afició és fonamental, és el jugador número 12”.

La baixa de Jacobo, per sanció, provoca la principal incògnita en l’onze de Munitis. Boniquet considera que “és un jugador molt important perquè es tracta del màxim golejador de l’equip, però tampoc ens pot crear una preocupació. Tenim altres jugadors que també estan marcant goles aquesta temporada, i m’incloc jo mateix, i esperem que entre tots no es noti la seva absència”. D’altra banda, ha valorat el fet de ser ara mateix l’equip menys golejat del grup: “és una de les claus de l’actual situació. Hem trobat la manera per ser sòlids i ara ens surt per naturalesa”.

Reconeix que la remuntada d’aquesta temporada “és un fet rar en el futbol. No és habitual passar de la zona de perill a patir per un objectiu que fa uns mesos semblava gairebé impossible. El paper de Munitis? Ha aportat tranquil·litat i ens ha inculcat aquesta mentalitat per ser un equip sòlid, no complicar-se i aprofitar les ocasions, sempre treballant des de la humilitat”.

El ’10’ arlequinat -que llueix aquest dorsal perquè li va demanar el seu antecessor i amic, Edgar Hernández– també ha tingut paraules d’elogi pel seu company Óscar Rubio, qui dissabte compleix 38 anys. “És un fenomen. Cal fixar-se en ell i escoltar-lo, perquè és un professional fantàstic, el primer que fa obrir el gimnàs al Bransu“.

Bon ritme

A les oficines de la Nova Creu Alta s’han format aquest dimecres les primeres cues de socis per aprofitar la nova promoció d’adquirir dues entrades a preus molt assequibles, segons la ubicació: 5 euros el Gol, 10 la Preferència i 20 la Tribuna. S’espera que augmenti el ritme fins divendres i la Nova Creu Alta registri la millor entrada de la temporada fins ara, superant els 5.200 espectadors de l’última jornada davant el Gimnàstic de Tarragona.