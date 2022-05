Viu l’Estiu: tots els casals a Sabadell del 2022

Sabadell posa en marxa per segon any consecutiu el portal web Viu l’Estiu, on es poden consultar el conjunt d’activitats dels mesos de juny, juliol, agost i setembre adreçades a infants i adolescents. D’aquesta manera, es posarà a l’abast de les famílies tota l’oferta de propostes organitzades per l’Ajuntament, les escoles i les entitats de la ciutat i alhora es reconeix i promociona l’alt valor educatiu del lleure, com també la tasca que en aquest sentit porta a terme el teixit associatiu.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacat la “diversitat de l’oferta i la feina feta per entitats i escoles de la ciutat”. Per altra banda, ha apuntat que des de l’Ajuntament es reforça la seva feina facilitant la tasca a través de la cessió d’infraestructures, espais o suport econòmic, a més de la difusió de les activitats a través del portal, “una finestra única amb informació dels casals”. Ha coincidit amb el regidor d’Educació, Manuel Robles, a l’hora de recalcar la importància de la comunitat per educar durant l’estiu, més enllà de l’horari lectiu.

Els casals d’estiu disposaran d’una subvenció de 172.350 euros. Robles, ha destacat que en dos anys s’ha incrementat la dotació econòmica fins a un 70%. “Seguim amb l’aposta perquè els casals promoguin l’equitat i la igualtat d’oportunitats. No volem deixar enrere a ningú”, ha destacat. La subvenció, a més d’ajudar entitats, també financia els casals a infants i joves en situació de vulnerabilitat i la participació dels infants amb necessitats educatives específiques.

Casals d’estiu a Sabadell

Pel que fa als casals, enguany se n’ofereixen 56 amb 3.793 places. Els campaments o colònies constitueixen altres de les ofertes que recull el portal: organitzades per 6 entitats, enguany hi podran prendre part fins a 362 infants i joves.

Robòtica, cuina i circ

El portal completa la informació amb la recollida de totes les propostes culturals que hi ha a la ciutat, tenint en compte les diferents disciplines artístiques. Entre les activitats, hi haurà una nova oferta de circ per a adolescents i també les propostes de dansa. En aquest cas es tracta d’un programa viu per la qual cosa anirà incorporant l’oferta de les properes setmanes.

L’oferta estiuenca també tindrà tallers i cursets de diferents temàtiques com ara robòtica, cuina o astronomia adreçats a diferents edats. A més, Viu l’Estiu incorpora les activitats adreçades a determinats col·lectius.

En aquest cas per exemple, hi ha el Fem Vacances, el programa impulsat per sis entitats en col·laboració amb l’Ajuntament i que durant l’estiu organitza propostes adreçades a persones amb discapacitat.

Viu l’Estiu va néixer amb l’objectiu de reconèixer el valor educatiu del lleure i la tasca de les entitats. És a dir, avançar en el concepte de Ciutat Educadora i d’Educació 360.

Piscines d’estiu a Sabadell

La temporada de piscines s’inaugurarà amb l’obertura de les instal·lacions municipals a partir del proper 15 de juny. Aquest dia obriran les seves portes les piscines de Cal Marcet, Olímpia i Campoamor. El 17 de juny s’inaugurarà la temporada a La Bassa. A Ca n’Oriac els banyistes podran accedir a la piscina un cop finalitzi la reparació del col·lector que passa sota l’equipament. Està previst que la reparació duri fins a l’agost.

Pel que fa als campus i activitats esportives, enguany s’organitzen 31 campus esportius amb 1.669 places.