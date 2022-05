Transport públic en lloc del Quart Cinturó?

Els detractors de l’autovia B-40 (Quart Cinturó o Ronda Vallès) ho tenen clar: aquesta infraestructura va en contra dels reptes mediambientals i l’emergència climàtica. Així ho van defensar aquest dijous els membres de la Campanya Contra el Quart Cinturó, en un debat organitzat per commemorar el 30è aniversari de la plataforma.

Els ecologistes veuen ara l’oportunitat “d’enterrar el projecte per sempre més”, coincidint amb el pas endarrere del Ministeri de Transports, que finalment ha deixat el Penedès fora del traçat del Quart Cinturó: han descartat la construcció de la infraestructura entre Vilafranca i Abrera. “Pensar en la construcció de noves xarxes viàries està totalment fora de lloc”, apunta l’investigador en clima i globalització, Joan Buades. Una opinió compartida també per la investigadora del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Eulàlia Parés.

En contrapartida, proposen destinar aquesta dotació pressupostària a reforçar la mobilitat sostenible, amb la construcció d’intercanviadors d’FGC i Rodalies i donant prioritat al transport públic per carretera. “Es tracta d’aprofitar millor i treure el màxim partit a la infraestructura que ja tenim”, sosté l’exalcalde de Sabadell i portaveu d’aquesta campanya a inicis de segle, Maties Serracant. Ara, amb la lluita jurídico-administrativa de la plataforma i l’estratègia política per aconseguir la implicació de les forces parlamentàries, els detractors de la B-40 veuen l’oportunitat per esborrar el projecte del mapa.

En quin punt està la infraestructura?

El Quart Cinturó entre Terrassa, Sabadell i Granollers ha quedat en pausa, el tràmit inicial per fer l’estudi ambiental del Ministeri de Transició Ecològica va caducar el febrer. A hores d’ara, només hi ha en funcionament un 15% de la infraestructura que s’havia previst.

Els ecologistes han demanat que les administracions apostin per les connexions en transport públic. De fet, hi ha consens entre institucions i agents econòmics per millorar el transport ferroviari al territori: “No és incompatible amb l’autovia”, exposen. Les entitats econòmiques també defensen infraestructures com el túnel d’Horta, entre d’altres.

L’Ajuntament ho defensa

El govern de Sabadell aposta per Ronda del Vallès i creu que “és necessari”. La regidora d’Urbanisme, Mar Molina, considera que permetrà “eliminar bona part del trànsit que ara travessa la ciutat per la Gran Via”. També diu que la “millora de la mobilitat i les connexions comportarà més agilitat” i millors infraestructures però també “una anàlisis del traçat per reduir l’impacte”. Paral·lelament, assenyala l’impacte econòmic sobre el territori: “Ajudarà a l’activitat econòmica i les oportunitats de futur de la ciutadania”.