El Sabadell tindrà a Linares la primera oportunitat per segellar el ‘play-off’

Després de la remuntada victòria davant el Cornellà, la resta de resultats de la jornada han deixat un curiós escenari a la zona de privilegi. El Sabadell manté la quarta posició en solitari, ara amb tres punts d’avantatge sobre un grup de tres equips (At. Balears, Algesires i Nàstic) i quatre respecte al Linares, el seu pròxim rival dissabte que ve (18.30 h) a Linarejos. Els dos marcadors més sorprenents han estat la victòria del Nàstic al Carlos Belmonte d’Albacete i l’ensopegada de l’At. Balears al camp del descendit UCAM Múrcia que ha provocat aquest mocador de quatre conjunts en un punt.

Amb la col·laboració del soci arlequinat, Ramon Serravinyals, descobrim les opcions més destacades entre el total de 531.441 combinacions actuals, quan falten dues jornades, incloent-hi sis equips: Sabadell, At. Balears, Algesires, Nàstic, Linares i RM Castilla, que encara tindria una remota possibilitat de superar els arlequinats pel goal–average particular. El conjunt de Pedro Munitis disputaria el play-off en un total de 177.147 combinacions ara mateix i en un 33,33% ho faria com a quart classificat.

4/6 punts segur

És obvi que sumant els 6 últims punts, el Sabadell acabaria en l’actual posició (quarta) i encara tindria una mínima possibilitat matemàtica de ser tercer igualant amb l’Albacete, que hauria de perdre els dos últims partits. Si en suma 4 (un empat i una victòria) arribaria a 62 punts, xifra inabastable per a la resta dels seus perseguidors. Cent per cent d’èxit.

3 punts, depèn

Si és amb una victòria davant l’Algesires, també s’asseguraria el play-off. Es podria produir un triple empat amb At. Balears i Nàstic del qual sortirien beneficiats arlequinats i balearicos. Això sí, en aquest cas el Sabadell seria cinquè.

Si és amb victòria davant el Linares (i posterior derrota contra l’Algesires), caldria evitar triples o quàdruples empats estant involucrat precisament l’Algesires. És a dir, el Sabadell segellaria el passaport aquest dissabte a Linares si guanya i no ho fa l’Algesires; o At. Balears i Nàstic no guanyen encara que ho faci l’Algesires.

2 punts, és possible

El Sabadell arribaria als 60 punts i el play-off seria factible si Nàstic i At. Balears no guanyen els seus dos partits a la vegada. En aquest cas no hi hauria opció al triple empat i quedaria descartat l’Algesires.

Un empat a Linares podria ser suficient amb molts condicionants, és a dir nombroses ensopegades dels rivals directes. 1) Que Algesires perdi i At. Balears i Nàstic no guanyin; 2) Derrota d’Algesires i Nàstic; 3) Derrota d’Algesires i At. Balears; 4) Derrota d’At. Balears i Nàstic; 5) Derrota At. Balears, empat del Nàstic i victòria de l’Algesires (en aquest cas es podria produir un doble empat a punts amb el Nàstic a l’última jornada que afavoreix els arlequinats).

La derrota a Linarejos deixaria tota la feina per fer i, a més, situaria al Linares també amb possibilitats de cara a l’última jornada. Això sí, el Sabadell, tot perdent dissabte, continuaria depenent d’ell mateix: una victòria contra l’Algesires sempre li donaria el passaport. Arribaria a 61 punts i com a màxim, només el podrien atrapar At. Balears i Nàstic, el famós triple empat que deixaria els granes fora.

Combinació fatídica

El Sabadell podria disputar el play-off sumant 59 o 60 punts, però també podria quedar fora amb 61 punts si es produeix un fatídic (i rocambolesc) quàdruple empat amb At. Balears, Algesires i Nàstic. En aquest escenari (voldria dir que es perd a la Nova Creu Alta contra l’Algesires i la resta de rivals sumen tots els 6 punts), els beneficiats serien At. Balears i Algesires.

Precisament el duel directe contra els gaditans és una arma de doble fil. Si l’Algesires arriba amb opcions i el Sabadell no ha tancat la classificació en la pròxima jornada, pot ser un partit a vida o mort molt perillós. Al Nuevo Mirador es va produir un empat (0-0) i això donaria una bala al conjunt andalús. De moment, cal esperar com es desenvolupa la 37a jornada que ja tindrà horaris unificats (18.30 h) amb aquests partits clau:

Linares-Sabadell / At. Balears-At. Sanluqueño / Algesires-RM Castilla / Gimnàstic-Sevilla At.