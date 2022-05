L’edifici Ripoll demana infermeres

“La població ha augmentat, però no els llits”. “Reclamem més personal per reduir les ràtios”. Són dues opinions de dues infermeres de l’hospital Parc Taulí que van exactament en la mateixa direcció: cal reforçar la infermeria davant l’increment de feina i la falta de reforços dels últims anys. Seguint el lideratge de la seva presidenta, Mariona Creus, el Taulí s’hi ha posat: l’hospital pretén contractar 70 noves infermeres abans de l’estiu.

La incorporació de les noves places és absolutament necessària abans de poder posar en marxa el nou edifici Ripoll. S’activarà a mitjans de juny i després de l’estiu ja estarà a ple rendiment. I com més llits, més pacients, i més mans calen. Tot ha d’anar de la mà per garantir el millor servei amb unes ràtios d’atenció adequades.

Interpretem aquesta mesura no com a temporal i espontània, sinó com una aposta de futur per la infermeria. De fet, no oblidem que la UAB començarà a impartir el grau a Sabadell a partir del curs vinent i que d’aquí a quatre anys, si tot va bé, acabaran la seva formació i podran aspirar a seguir al Taulí i a Sabadell.