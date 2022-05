Vistiplau del ple a les obres del Pavelló dels Merinals tot i que la Crida se’n desmarca

Sabadell dona suport a l’adjudicació del contracte d’obres del Pavelló Oest perquè els Merinals ja disposi del seu equipament l’any 2024. El ple extraordinari de maig ha aprovat les obres a l’equipament, tot i que la Crida s’ha desmarcat i i els regidors de la formació anticapitalista han decidit abstenir-se.

Santi Valls (ERC) sosté que aquest pavelló “no és el seu model” i creu que l’equipament hauria de donar servei a tot el districte, tot i que ha donat el seu suport a l’adjudicació d’aquests treballs. Des de la Crida, Lluís Perarnau ha criticat la baixa temerària de la primera empresa classificada per executar les obres: “Esperem que les obres del pavelló no quedin aturades, ja en tenim precedents a la ciutat”, ha etzibat el regidor, que reclama mecanismes per evitar-ho. Hi coincideix el portaveu municipal de Ciutadans, Adrián Hernández: “Esperem que no hi hagi més ensurts”.

Es tracta d’una de les principals inversions previstes per aquest mandat, amb un pressupost de pràcticament 8 milions d’euros. Aquesta inversió es dividirà en dos lots: les instal·lacions de l’edifici i les obres i permetrà materialitzar una de les principals reivindicacions del barri i clubs esportius de la ciutat.

“Manca d’oferta” per a esports minoritaris

La manca d’oferta als pavellons municipals per a equips d’esports minoritaris –com ara el club de patinatge dels Merinals– i “les poques hores” que disposen per fer ús d’aquestes instal·lacions són una de les raons pels que veïns i entitats han reclamat aquest equipament. “El patinatge es mereix un espai al nou pavelló”, apunten fonts del Club del barri.

En aquest sentit, Hernández ha proposat instal·lar unes petites instal·lacions – conegut popularment com a boina– que prestarien aquest servei mentre l’equipament definitiu es construeix. “Tenen un preu d’uns 300.000 euros i dotaria d’espai als clubs o equips esportius de la ciutat que necessiten entrenar”, ha apuntat el regidor taronja. L’alcaldessa de Sabadell, però, ho descarta: “Vam estudiar-ho, però hem vist que les famílies que usaven aquestes instal·lacions finalment acabaven reclamant un pavelló”, ha assegurat.

Unanimitat crítica per subvencionar el Rebost

El Rebost Solidari de Sabadell rebrà una subvenció de 404.000 euros. Així ho ha aprovat el ple extraordinari de maig, que ha rebut una unanimitat entre retrets. Junts per Sabadell i Ciutadans han coincidit en la importància d’assistir aquestes necessitats. Més crítics han estat ERC i la Crida han reclamat que s’actualitzin els recursos: “Ens preocupa que es destinin els mateixos recursos que abans de la pandèmia”, coincideixen.

El portaveu dels republicans, Gabriel Fernàndez, sosté que el Rebost ha demanat l’increment de la subvenció a causa de la inflació i critica que s’hagi mantingut. “Si hi ha diners per coses prescindibles, n’hem de tenir per a les bàsiques”, critica. Per la seva banda, Nani Valero, portaveu de la Crida ha demanat “un esforç” al govern per “adequar i millorar els recursos”.

Unes crítiques que el responsable d’Acció Social, Eloi Cortés, ha entomat: “Estem pendents de la comissió de garantia alimentaria per concretar els recursos necessaris i ara s’estan adequant les instal·lacions al Mercat de Campoamor perquè es converteixi en la nova seu del Rebost”.