Els grans artistes del festival Embassa’t de Sabadell 2022

Que no t’ho expliquin. Aquests són alguns dels grans artistes que seran en aquesta 14a edició del festival Embassa’t, que comença aquest dijous al vespre. Hem fet una tria ben variada, per a tots els gustos!

Santa salut

Profeta de Sabadell, a tot el món i a la seva terra

S’està menjant el món a queixalades. I cantant part de les seves lletres en català. Santa Salut tornarà a Sabadell, que és casa seva, després d’estar de gira per Amèrica del Sud i Grècia.

Presentarà el seu darrer disc, ‘Discordia’ (2022). Tot i que hi predomina el rap, flirteja divertidament amb altres estils, com la rumba, la balada i el tecno. L’actuació serà dissabte, a les 20 h. La previsió és que Sabadell l’abraci de tal manera que ningú pugui dir allò tan repel·lent que ningú és profeta a la seva terra.

Santa Salut, que va es va batejar en batalles de gall de carrer i a petits clubs de Barcelona, només té 23 anys. Combina les lletres feministes i la denúncia social amb tota mena de sentiments mundans que li surten de les entranyes.

Alizzz

El ‘Encuentro’ de debò, dissabte



El món és per als valents. Sens dubte, Alizzz n’és un. Després de cinc anys component cançons per a C Tangana, Rosalía, Lola Índigo o Aitana, –potser algun nom us sona!– el de Castelldefels va engegar la seva carrera en solitari. L’àlbum ‘Tiene que haber algo más’ fa pocs mesos que va sortir del forn i ja ha causat impacte. Cal destacar la cançó El Encuentro, amb Amaia.

L’artista ja va ser a l’Embassa’t del 2013. Això de dissabte serà un bon ‘reencuentro’.

Mishima

Mishima és el cap de cartell de dijous de l’Embassa’t. Presentaran el seu darrer i novè disc, L’aigua clara. Hem pogut parlar amb el teclista del grup, Marc Lloret, abans de l’actuació.

Ladilla rusa

Ells sí que seran un bon festival

Són els gamberros per excel·lència de l’estil electro-pop del país. Els de Montcada i Reixac actuaran dissabte. No us perdeu el festival que muntaran quan soni ‘KITT y los Coches del pasado’.

Kora

Ha estat un amor a primera oïda (tot i ser de Terrassa)



Ens hem enamorat de dues cançons de Kora, Marte i Paciencia, perquè ens posen de bon humor i ens fan ballar. Feu-nos cas, que hem repassat de dalt a baix el cartell de l’Embassa’t! És de Terrassa, li ho perdonem.

Mujeres

Els modernets anirem a veure Mujeres, evidentment



El trio de Barcelona, format pel Pol, el Yago i l’Arnau, actuarà el dissabte (22.45 h) per celebrar una dècada com a formació. Després de les seves col·laboracions amb Carolina Duarte, Cariño o Nueva Volcano, són un ‘must’ per als modernets que anirem a l’Embassa’t.