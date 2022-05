Estan satisfets els pacients del Taulí amb l’atenció que reben?

María Aljama: “La sanitat pública és fonamental”

El Taulí és l’hospital de referència dels sabadellencs. El centre sanitari rep multitud de pacients dia rere dia. En parlem amb alguns d’ells perquè facin una valoració del seu servei. Per la seva banda, María Aljama està satisfeta amb l’atenció que rep habitualment per part dels sanitaris de l’hospital. “La sanitat pública és fonamental i cal defensar-la”, remarca.

Juan Francisco Sierra: “L’hospital està saturat; hi falta més personal”

“El tracte personal és molt agradable”. El sabadellenc Juan Francisco Sierra també considera que l’atenció del personal del Taulí és bona, però com la María critica que l’hospital té una “manca de professionals i d’espai”. A més, afegeix que des de l’arribada de la Covid, l’hospital ha acumulat retards en les visites i llistes d’espera massa elevades. “És evident que hi falten més inversions. Tanmateix, sempre que tinc algun problema de salut vinc al Taulí. Continua sent l’hospital de referència pels sabadellencs i vallesans”, argumenta.

Alba i Marcelo Bogas: “Sempre que venim, l’atenció és molt bona”

“Hem anat a fer una revisió i ens han atès molt de pressa”. Marcelo i Alba Bogas, pare i filla, expliquen que el servei que els dona el Taulí és sempre “molt eficient”. “Sempre que venim l’atenció és molt bona, no ens podem queixar pas”, afirmen. Tanmateix, el Marcelo exposa que, des del seu punt de vista, les retallades en salut encara es noten avui dia. “És evident que cal que els hospitals tinguin més pressupost. No pot ser que els polítics apostin més per tenir un bon exèrcit que per tenir una sanitat pública competent”, conclou.