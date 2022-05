Què fan els sabadellencs per evitar l’onada de calor?

Adrián Vilchez: “Vaig a la platja per no passar calor”

La calorada va tocar sostre diumenge passat. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, al Vallès Occidental es va arribar als 38,5 ºC i es va superar el rècord de temperatura màxima al maig a Catalunya. La calor obliga la població a buscar alternatives per evitar-la. En el cas del sabadellenc Adrián Vilchez, ell explica que es posa samarreta i pantalons curts, així com una gorra en el cas que hagi de sortir al carrer. “Entre setmana estudio a casa i, per tant, intento obrir les finestres i poso l’aire condicionat. A més, a partir d’ara, els caps de setmana intentaré anar a la platja, la millor bona manera d’escapolir-se de la calor”, afegeix.

Flora Soriano: “Bevem molta aigua i sortim al carrer a les hores menys caloroses”

“No és normal que faci tanta calor el mes de maig”. Per la seva banda, la veïna Flora Soriano està preocupada per l’onada de calor d’aquests dies. Per ella, la dita de Pel maig, cada dia un raig ha deixat de tenir gaire sentit. “No pot ser que ja faci tanta calor. Amb el canvi climàtic estem anant d’un extrem a l’altre, és a dir, no tenim ni primavera ni tardor”, indica. Dit això, Soriano explica que una de les seves “tècniques” per esmunyir-se de la calor és “beure molta aigua” i sortir al carrer les hores menys caloroses. “Normalment, intento sortir al carrer ben d’hora al matí o a la tarda. Si està molt millor”, conclou.

Marçal Aran: “Em poso a l’ombra i redueixo la meva activitat”

“Si al maig ja fa calor, juliol i agost seran totalment insuportables”. El veí Marçal Aran també mostra preocupació per l’onada de calor d’aquests dies, tot i que el que més el preocupa és que sigui encara pitjor durant les vacances d’estiu. “És veritat que hi ha hagut mesos de maig calorosos, però cap com aquest. De totes maneres, no acabo de veure que sigui a causa del canvi climàtic, ja que crec que els seus efectes es veuran més a llarg termini. D’altra banda, espero que els mesos de juliol i agost no siguin tan calorosos, tot i que tot sembla indicar que també farà molta calor”, exposa. Dit això, el Marçal intenta posar-se a l’ombra sempre que pot per evitar la calor i redueix la seva activitat “dins del possible”. “No tinc pas massa alternatives. Hi ha cops que és inevitable sortir al carrer a hores caloroses”, assenyala.