El teu defensor: “Què passa amb la plaça de l’Euterpe?”

L’Isidre es pregunta per què no s’obre la plaça de l’Euterpe i es construeix un equipament cultural al soterrani. L’Ajuntament explica que els accessos estan tancats perquè no hi ha activitat a l’equipament i hi cal un promotor privat.

A l’interior de la promoció de l’Euterpe, al número 1 de la Rambla, hi ha “una plaça” interior amb accés per la Rambla i pel carrer Narcís Giralt, “que sempre ha estat tancada, des del març de 2018 en què es va inaugurar”, apunta l’Isidre, que sosté que a sota d’aquest espai interior, al soterrani, hi ha un espai buit que “hauria de ser un equipament cultural, de titularitat privada però ús públic”. Un equipament que no existeix avui dia.

L’Isidre destaca que els dos espais “són una càrrega urbanística per compensar la pèrdua del què va ser teatre i cinema Euterpe i estan qualificats pel Pla General Urbanístic de Dotació comunitària (c-9)”. Segons assegura, aquesta càrrega urbanística va permetre edificar la part residencial diferent del previst, en base la Modificació de Pla General, aprovada el 2007.

Així, ha contactat amb El Teu Defensor per rebre una explicació per part de l’Ajuntament de Sabadell: “Per què el govern no fa obrir la plaça i complir l’obligació de fer un equipament cultural?”, planteja.

“Està tancada perquè no hi ha activitat”

El Diari ha demanat una resposta a l’Ajuntament, que justifica que “no hi ha cap plaça pública” a l’espai interior de la parcel·la, sinó un local situat en planta soterrani i part de planta baixa qualificat de sistema d’equipament comunitari, dotacions comunitàries (clau c-9) i és de titularitat privada. “Es va crear una servitud de pas públic de vianants en planta baixa per accedir a la dotació comunitària”, matisen fonts municipals.

Segons l’Ajuntament de Sabadell, ara els accessos estan tancats perquè actualment no hi ha cap activitat en aquest equipament i asseguren que-“tampoc hi ha cap obligació per part dels propietaris que aquell espai estigui obert”. “Per obrir l’equipament cal trobar un promotor privat que hi vulgui fer un projecte”, diuen des de l’Ajuntament.

L’ús d’aquest equipament és el cultural i com a complementari el de restauració vinculat al cultural. Hi ha altres usos compatibles, com l’educatiu, associatiu, sanitari-assistencial, esportiu i religiós. Segons la memòria de la MPG-50, aquesta dotació està concebuda com un petit auditori i podria ser utilitzada per diferents actes culturals en diversos formats.