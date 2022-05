Neix una mostra gratuïta de cinema a Sabadell per reflexionar sobre la gent gran

Sabadell celebrarà per primera vegada la Mostra Internacional de Cinema per a persones grans, del 10 al 12 de juny, al Cinema Imperial. Durant tres dies, s’hi organitzaran conferències, debats i xerrades i s’hi projectaran pel·lícules i curtmetratges –algunes premiades en concursos– amb l’objectiu de desmuntar estereotips i reflexionar sobre l’envelliment actiu i la solitud no desitjada.

Les entrades seran gratuïtes. Es podran adquirir les entrades a les taquilles del Cinema Imperial, el dimecres i dijous, 1 i 2 de juny, des de les 16h fins a les 20h. La regidora de Cicles de Vida, Sònia Sada, ha presentat el cicle acompanyada del coorganitzador de la mostra, Alfredo Cohen, que és director de l’entitat elParlante.

Sada ha apuntat que un dels objectius de la primera edició de la mostra, que “serà intergeneracional”, és reivindicar el protagonisme de les persones grans en el seu entorn social, a més d’afrontar els seus reptes i problemàtiques. També es vol desmuntar les imatges convencionals, molt sovint negatives, sobre la gent gran i bastir-ne de noves.

Cohen ha detallat que les xerrades i les projeccions incidiran en les relacions intergeneracionals, l’accés a l’habitatge, la participació en la vida social, la interculturalitat o la sexualitat i l’orientació sexual de la gent gran.

També hi haurà sessions per dialogar sobre els films projectats, amb la participació d’alguns dels protagonistes. L’Ajuntament i l’Associació Cultural elParlante compten amb el suport del departament de Cultura de la Generalitat i l’Institut Català de les Empreses Culturals. La inauguració tindrà lloc a les 17:30 h del divendres 10 de juny, a la Sala 3 de l’Imperial, en un acte on hi assistiran l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el director de l’Associació elParlante, Alfredo Cohen.