Quines activitats feu al riu Ripoll?

Solaymane, Daisy i Aleix: “Venim al Ripoll a caminar des que teníem 12 anys”

Quan van fer el treball de síntesi a l’escola, el Solaymane, la Daisy i l’Aleix van descobrir el riu Ripoll. Des d’aleshores, sempre que poden hi van a caminar perquè els agrada la natura i l’entorn del riu. “Venim des que teníem 12 anys”, recorden, esmorzant ahir dilluns al pícnic de Can Jonqueres amb els seus amics. Viuen al sud de la ciutat i la seva excursió comença a la Bassa.

La Daisy subratlla que “és una bona forma de fer esport”, ja que caminen uns 40 minuts per anar i el mateix temps aproximadament per tornar, amb parades, per exemple, per distreure’s amb la flora i la fauna que rodeja el riu. La valoració que fan del riu aquests amics és molt bona, i l’únic que troben a faltar és cuidar més algunes zones i que es desbrossin més sovint alguns punts on s’acumulen matolls o creix molt la vegetació.

Félix: “Un dia pujo el Puig de la Creu i l’altre vinc al Ripoll amb bicicleta”

El Félix és un gran aficionat al ciclisme. El seu entrenament consisteix a pujar un dia al Puig de la Creu i, el següent, va pel riu Ripoll, sovint fins a la platja de Sant Adrià de Besòs. Durant molts anys ha fet aquests recorreguts amb una bicicleta convencional, però últimament va amb una elèctrica que “va molt bé”, perquè l’ajuda a fer tots els kilòmetres.

Del Ripoll, destaca els trams que té amb llocs per descansar, i fins i tot afegiria alguns bancs o algunes taules més. I assegura que des de l’Ajuntament “han d’arreglar ja, com sigui, el problema de les esllavissades”, que obliguen a tallar alguns trams.

Walter: “A l’aire lliure els gossos poden jugar”

Sovint passeja pel Ripoll els seus gossos el Walter. El sabadellenc explica que aquest espai li agrada molt “perquè a l’aire lliure els gossos poden jugar una mica amb el riu, beure aigua i la majoria de persones els porten lligats”.

En el seu cas, l’acompanyen la Moly i la Fiona, i les seves voltes van fins a Castellar i a la zona coneguda com a boca del llop, al torrent de Colobrers. Si al Walter li agrada passejar pel Ripoll, en part és perquè “han arreglat els laterals i cada cop el fan millor”. Per això creu que és tan concorregut, sobretot a partir de mitja tarda. Si s’hi va al matí o al migdia, agraeix que hi hagi bastants trams amb ombra gràcies a l’arbrat.