El bon servei d’FGC

Ahir, 1 de juny del 2022, va fer cent anys de l’arribada del tren elèctric a Sabadell. FGC ho va voler celebrar amb un trajecte simbòlic a través de la ciutat i posant en relleu la història de la ciutat amb una exposició itinerant per tres estacions sabadellenques. Volem felicitar des d’aquí tot el personal de la companyia ferroviària pel servei que han prestat a Sabadell i que han fet d’FGC una companyia que compleix amb les exigències de la ciutadania.

Ara que hi ha una enorme preocupació envers les inversions i el compliment pressupostari de les administracions, és bo recordar el que sí que s’ha fet, com el perllongament de la línia S2 a Sabadell fins al Parc del Nord. Més enllà de connectar-nos amb els municipis veïns i amb Barcelona, accions com aquesta han servit per cohesionar la ciutat i apropar els veïns.

L’augment de les freqüències que ha anunciat FGC per a l’estiu permetrà que hi hagi un tren cada cinc minuts en hora punta, un temps d’espera similar o fins i tot inferior al que podem trobar a la línia 9 del Metro de Barcelona. Esperem que serveixi per millorar el transport públic, i fer-lo més digne i igualitari a tota la Gran Barcelona. Suposarà un nou salt per a la mobilitat del Vallès i a Sabadell, tal com ho va ser el tren elèctric fa cent anys o el que serà en un futur (esperem) el Túnel d’Horta.