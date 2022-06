Ticc s’expandirà a botigues de França i Portugal

La start-up sabadellenca Ticc Mobility ja ha venut més de 350 dispositius de llums intermitents per a cascs de bicis i patinet elèctrics en només sis mesos, el temps que fa que el producte està al mercat. Els usuaris el poden comprar des de l’e-commerce de l’empresa o bé des de qualsevol dels 18 punts de venda habilitats a diferents punts de l’Estat. A Sabadell n’hi ha un: Ecoenergic, situat a la Ronda Ponent.

La intenció de la companyia és, però, multiplicar les botigues físiques que ofereixin el seu producte. Per això, en els pròxims mesos Ticc s’expandirà a França i Portugal, així com reforçarà la seva presència a l’Estat. “El client entén millor el nostre producte si el pot veure i tocar. Continuarem apostant per les botigues presencials, tot i que a través de la pàgina web també tenim clients. Alguns d’ells, fins i tot, són dels Estats Units o de Mèxic”, apunta el cofundador de Ticc, Sergi Paez, que és sabadellenc de naixement.

No obstant això, Ticc no es conforma en vendre només a particulars i a partir d’ara té l’objectiu de fer arribar el seu producte a empreses o treballadors autònoms. De fet, la start-up està a punt de tancar un acord amb una gran empresa de delivery d’abast mundial perquè tots els seus riders utilitzin el dispositiu de llums intermitents de Ticc.

Ronda de finançament

Així mateix, la start-up sabadellenca preveu tancar una ronda de finançament d’uns 100.000 euros que anirà destinada a campanyes de màrqueting per donar a conèixer el producte a un nombre elevat de població. La partida econòmica també permetrà a Ticc Mobility engegar noves línies de negoci: “Ticc no només oferirà un únic producte. Estem ja pensant en nous dispositius complementaris al que ja tenim que estiguin relacionats amb la seguretat viària”, exposa Sergi Paez. La companyia, que fins ara només havia optat per l’autofinançament i una campanya de micromecenatge inicial, no descarta aixeca una nova ronda d’inversió més endavant.

Dit això, el propòsit de Ticc és arribar a vendre uns 15.000 dispositius de llums intermitents per a casc en els pròxims dos anys. “Si a la venda d’e-commerce i retail li afegim les vendes B2B, podrem assolir aquesta xifra segur. Som l’única empresa del mercat que ha creat aquest producte i hem de tenir la fixació en créixer de forma exponencial”, argumenta el cofundador de la companyia.

De què tracta Ticc?

Ticc és un intermitent de mans lliures per al casc que promou i millora la mobilitat segura i sostenible dels conductors de VMP i bicicletes. Es tracta d’un dispositiu de llums intermitents que s’adapta a qualsevol mena de casc: gràcies al seu clip de subjecció, es posa i es treu fàcilment per enganxar-lo a qualsevol mena i mida de casc. El seu sistema de sensors de moviment permet indicar a la resta d’usuaris de la via pública la direcció que prendrà amb un lleuger moviment de cap a l’esquerra o la dreta, sense retirar les mans del manillar.

A més, el sistema de llums LED assegura la visibilitat durant el dia i la nit a més de 400 metres. L’aparell disposa d’un sistema d’altaveus connectats a la llum que informa l’usuari quan l’intermitent s’ha activat. Dit això, el seu sistema hermètic el fa resistent a l’aigua i a qualsevol adversitat climatològica. El dispositiu té un preu de 49 euros, sense comptar les despeses d’enviament i altres complements. Per tant, la facturació aproximada de Ticc els darrers sis mesos ha estat d’uns 20.000 euros.