La via verda o la via grisa

Hi coincidiran tots els que l’han de creuar caminant, o la majoria de veïns que hi viuen a la vora: la Gran Via és una part grisa de la ciutat, contaminada pel soroll i la pol·lució dels cotxes. Els seus efectes perjudicials afecten desenes de milers de persones diàriament i com a ciutat del segle XXI no ens ho podem permetre.

La Gran Via ha tingut una funció cabdal en la mobilitat viària dins de la ciutat, però representa avui un model caduc. De la mateixa manera, ja fora dels nostres límits municipals, grans artèries del país com l’AP-7 estan al límit de la congestió. Creiem que ha arribat el moment de plantejar canvis en la mobilitat urbana i interurbana: fem bé com a ciutat de voler iniciar una reforma de la Gran Via, però hi ha una necessitat imperiosa de plantejar alternatives.

L’Ajuntament i les principals entitats econòmiques plantegen la construcció de la ronda Vallès per descongestionar la ciutat i facilitar les relacions econòmiques de la comarca i de la ciutat amb la resta del país. D’altra banda, això també permetria treure càrrega de vehicles a l’AP-7. I no ens quedem aquí: hem de plantejar noves infraestructures per augmentar l’oferta de transport públic, tal com planteja FEMVallès, per aconseguir un país territorialment equilibrat més enllà del centralisme de Barcelona.