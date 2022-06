Tenim això al davant

Entre els 216.204 habitants que hi ha a Sabadell, n’hi ha molts –el 17%, concretament– que va néixer a la resta d’Espanya. Molts dels quals a Andalusia. Per això, avui creiem convenient parlar d’una terra que ha viscut molts canvis les darreres dècades, amb un desenvolupament turístic i industrial important. Per a molts sabadellencs no és només el seu lloc d’origen, mantenen l’interès pel futur d’Andalusia.

El 19 de juny hi ha eleccions al parlament andalús i el resultat pot condicionar la política de la resta de l’Estat, de Madrid, de Catalunya i dels municipis catalans. La ultradreta guanya posicions i ja supera el 20% dels vots a la majoria de sondejos. A les últimes generals, va obtenir el 15% i a les eleccions catalanes va quedar com a quarta força, amb el 8% dels sufragis. Espanya va cap a un sistema tripartidista amb una força radical i antidemocràtica que creix sense parar.

Ningú oblida que queda menys d’un any per a les eleccions municipals. A la política nacional i també a la local caldrà marcar límits i establir cordons sanitaris, però sobretot caldrà donar propostes alternatives i prou atractives per frenar aquells que volen eliminar llibertats i derogar l’estat social i de dret que tant ens ha costat aconseguir.