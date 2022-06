Entrevista amb Nohemí Zafra (ANC Sabadell): ” La gent sempre hi és, ara cal recuperar-la”

El passat 8 de juny l’ANC de Sabadell culminava la renovació del seu Secretariat Local. Establert el canvi, parlem amb Nohemí Zafra, activista sabadellenca i fins ara voluntària de Sabadell per la Independència qui ha esdevingut la nova coordinadora local de l’entitat en substitució de Neus Alsina.

Quines propostes teniu com a Secretariat entrant?

La primera, com diem al full de ruta, és tornar a revitalitzar el teixit civil i moviment popular que és existent, però té força gent desactivada per la pandèmia o les decepcions polítiques com el Tsunami Democràtic. Cal ser autocrítics perquè moltes coses no s’han fet bé i ara el que cal és preparar-nos i ser capaces de liderar mobilitzacions de cara a un nou embat amb l’estat espanyol i poder alliberar la nostra nació.

Com s’engresca de nou a la gent perquè es torni a mobilitzar?

Es fa preparant mobilitzacions i creant eines de coneixement que ens permetin saber què cal fer en cada moment. Socialment, ens hem autoinculcat la indefensió. No hem d’oblidar que partim de la base d’una nació històrica oprimida per un estat que utilitza totes les seves eines, siguin lleis, judicatura o mitjans de comunicació. Això vol dir que durant molt de temps aquesta repressió ha intentat fer una guerra psicològica per aconseguir la nostra rendició i submissió i això ens ha afectat amb exemples com la frase de “ni un paper a terra”. Molts cops el que ens falta és instruments d’autodefensa i autoprotecció per poder assumir aquest embat.

Com a ANC creieu que els partits independentistes han “fallat” al poble?

És un tema delicat, perquè tots tenim opinions segons la nostra convicció. El que seria ideal i demanem és plantejar una estratègia conjunta per assolir la independència. Si plantegem un projecte a llarg termini, cal que acceptin que aquest pot tenir costos, volem que els partits es comprometin a jugar-se-la. Només si fem això podrem arribar a algun objectiu.

Quina vinculació voleu tenir amb els partits de Sabadell?

En l’àmbit municipal farem tot el possible per anar de la mà dels partits que treballin pel país. Estem oberts a fer coses conjuntes. Amb els que no siguin independentistes hi podem parlar sempre que estiguin disposats a defensar la llengua, treballar per la justícia social, construir estructures d’estat i defensar la sobirania de la nació. Si no és en algun d’aquests termes ,per convicció, no hi podrà haver cap acord possible.

Els partits independentistes s’han posat en contacte amb vosaltres després de triar el nou Secretariat?

Sí, però encara és tot molt recent. Esperem reunir-nos amb ells ben aviat per coordinar quina mena de contacte tindrem.

Quines idees teniu per augmentar els associats a l’ANC?

Volem que la gent s’apropi a l’ANC i en vulgui formar part. Que això no sigui la nostra finalitat sinó el resultat de la nostra feina, és a dir a partir que vegin que es treballa en la capacitació de les persones per tenir mecanismes d’autodefensa i eines reactives contra la repressió. Que la nostra feina constant els faci creure en el projecte tal com ho fem els membres de l’ANC, que ens vegin com un instrument vàlid per arribar a la independència.

Com es fa front a la repressió?

Cal ser conscients que amb ella busquen anul·lar-nos i que abandonem els nostres principis polítics. Davant d’això hem de mantenir la voluntat de la democràcia participativa reivindicant un dret fonamental com és la lliure autodeterminació dels pobles i crec que hi ha molta gent disposada a treballar i lluitar en aquesta línia.

Ara per ara o a mig termini es pot arribar a la independència? Què cal per recuperar la força?

La gent hi és, és una evidència. Fins i tot persones que no estan organitzades estarien a favor d’un referèndum. L’1 d’octubre va ser una victòria del poble, però hem d’assumir que no va ser suficient. Cal obrir noves escletxes per recuperar la confrontació.

A les eleccions per escollir el nou Secretariat van participar-hi 41 persones. A més de Nohemí Zafra també s’hi van presentar Joan Paleo i Maite Bagan.