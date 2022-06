El personatge: què us sembla la pacificació del carrer de la Indústria?

La pacificació del primer tram del carrer de la Indústria, entre Sant Joan i Sant Llorenç, ja ha acabat. Preguntem als veïns què els sembla.

David i Martina Escudero: “Ens hem d’adaptar als canvis, està molt bé”

Des de l’ombra que hi havia ahir dilluns a mitja tarda al carrer de la Indústria, David i Martina Escudero comparteixen que les obres han quedat “molt bé”, sobretot per la millora en el verd urbà entre els arbres, que ara estan en la seva màxima esplendor, i els parterres.

Ells creuen que el trànsit que hi havia abans era perillós per als infants i ja era difícil trobar aparcament, per la qual cosa expliquen que “ens hem d’adaptar als canvis”, en positiu. Ara el cotxe es deixa més lluny i s’arriba caminant, però ja no s’intenta buscar lloc a la porta de l’escola.

Maria Rosa Artola: “M’agrada que hi hagi bancs”

La sabadellenca Maria Rosa Artola aplaudeix la renovació del carrer de la Indústria. “Està molt bé, és molt bonic”, diu. Li agrada que “hi hagin posat bancs”, i els arbres -que es mantenen, però guanyen parterres-, “estan molt bé per l’ombra”.

Hi ha qui en reclama més, però en general es valora que en siguin més i en una zona més agradable que abans.

Iban Ruiz de Gordoa: “El carrer és molt més segur i accessible”

Una de les grans millores del carrer de la Indústria és a l’accés a l’escola Sagrada Família. Així ho destaca un dels pares del col·legi, Iban Ruiz de Gordoa, que explica que “per a l’escola, les obres estan molt bé”.

Ara, comenta, el carrer “és molt més segur i accessible”. Però també creu que es podria haver aprofitat més l’estiu passat per avançar les obres i buscar que no afectessin tant durant el curs escolar, ja que justament acaben ara que també finalitza el curs. Un dels altres canvis és que, com que no hi ha aparcament, s’han de buscar alternatives.