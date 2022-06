A Sabadell hi ha més de 9.000 persones que viuen soles. El 7,6% dels sabadellencs tenen un certificat de discapacitat i, d’entre aquests, tres de cada quatre pateixen un envelliment prematur. 666 persones van arribar a Sabadell l’any passat procedents d’altres països. Són algunes dades que evidencien algunes de les necessitats socials de la ciutat. Darrere de cada xifra hi ha una persona i una entitat que li dona suport i empara. Donem les gràcies a totes elles per promoure una ciutat més justa i equitativa.

Dijous passat, SBD Cercle d’Entitats va organitzar un debat amb presència dels agents públics i privats, entitats i Ajuntament per plantejar els principals problemes que hi ha avui a Sabadell en matèria de drets socials. El debat va servir per evidenciar línies comunes entre les institucions i el tercer sector i per avançar sobre un model comú de serveis socials.

Sobre aquesta qüestió, creiem que cal fer una important tasca preventiva per evitar situacions de vulnerabilitat. Cal treballar abans del problema, i no quan està desbocat.

Així mateix, creiem que cal donar eines als més desfavorits perquè es puguin desenvolupar d’una manera global: en termes d’habitatge, d’educació i formació, i d’ocupació. Un model social basat completament en ajuts econòmics directes no genera cap incentiu, sinó més dependència. Posar facilitats vol dir generar igualtat d’oportunitats perquè tothom pugui aspirar a viure amb dignitat.