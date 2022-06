130 assistents a la trobada anual del Gremi de la Fusta

El Gremi de la Fusta de Sabadell va aprofitar la celebració del seu sopar anual, dut a terme divendres passat, per presentar la seva nova junta directiva. A la trobada, que feia dos anys que no es podia celebrar a causa de la pandèmia, hi van assistir més de 130 persones del sector.

La recentment escollida presidenta del Gremi, Katia Botta, va exposar els reptes de futur de l’entitat: atraure el jove talent a les empreses agremiades, fer més atractiu el sector, i connectar el Gremi a altres entitats i institucions amb l’objectiu d’assolir un futur amb més garanties d’èxit. Botta també va aprofitar per agrair al Centre Metal·lúrgic per haver acollit l’entitat que presideix a les seves instal·lacions, situades provisionalment al carrer de Concepció, 40. Així mateix, també va tenir unes paraules d’agraïment per la tasca de l’anterior junta directiva del Gremi.

Dit això, el Gremi va reconèixer la tasca de la Fusteria Ebenisteria, de Pere Solanelles (Fustes Solanellas), de Dolors Sánchez (Escola Industrial de Sabadell), de José Peral i de Ramon Gabarró (Gabarró Hermanos). A tots ells se’ls va entregar un guardó commemoratiu.