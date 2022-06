L’exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, haurà de comparèixer davant del Parlament de Catalunya per la investigació de la compra de l’antiga fàbrica Artèxtil per part de l’Ajuntament de Sabadell. La nau es va comprar a finals de 2018 al clan Jodorovich, quan ell era regidor d’Urbanisme. L’Ajuntament va pagar 3,2 milions d’euros per l’immoble, quan un any i mig abans el grup criminal l’havia comprat per 500.000 euros.

Fernàndez haurà d’explicar-se davant la Comissió d’Afers Institucionals, tal com demanava el PSC. Tots els grups polítics, menys el seu (ERC) i els comuns, han votat a favor de la compareixença de l’exalcalde en seu parlamentària. Fins i tot la CUP –que té representació en la Crida per Sabadell, soci de govern de Fernàndez– hi ha donat suport.

La Fiscalia de Sabadell va demanar una investigació de la compravenda als Mossos d’Esquadra, perquè sospitava que hi podria haver frau en la gestió política i tècnica. Arran d’una denúncia del PP, es van investigar documents, moviments bancaris i es van demanar declaracions de les persones implicades en el procés, però no es va trobar res. De fet, el març passat es va arxivar perquè no s’havien trobat indicis de delicte.

El Ministeri Públic no va atribuir responsabilitats penals, però sí va assenyalar-ne de polítiques: va apuntar que el Govern quadripartit (2015-2019) va fer una “gestió deficient” de la compravenda “especialment quan es tractava de diner públic”. Precisament, la intenció dels socialistes és demanar explicacions a Fernàndez pels “errors” de la seva gestió, expliquen fonts de la formació. El Govern anterior sempre ha defensat la ideoneïtat de la compra i s’ha remès a l’informe del secretari que avalava l’operació i que defensava el cost de compra perquè estava “sota els preus de mercat”.

ERC: “No hi ha investigació, imputacions ni cas”

Des d’ERC argumenten que la compareixença respon a un intent de “desgast” a “l’única alternativa de Govern a Sabadell”. Fonts dels republicans recorden que el cas va sorgir d’una denúncia “infundada” del Partit Popular i remarquen que no s’ha trobat cap irregularitat: “No hi ha investigació, imputacions ni cas: la fiscalia l’ha arxivat“, asseveren.

En referència al PSC –que ha demanat la compareixença de l’exalcalde– ERC considera que els socialistes es dediquen a fabricar “fake news rocambolesques” en “un intent matusser d’amagar la seva corrupció”. “És l’única que hi ha hagut”, expressen tot recordant el Cas Mercuri. I és més, contraposen el “mal provocat per Manuel Bustos” envers ERC, “el partit que va fer net a l’Ajuntament” en el mandat quadripartit (2015-2019). “No els funcionarà. Tampoc aquesta vegada“, ha afirmat el mateix exalcalde en referència als socialistes.

Sempre a disposar per tornar a explicar que no he estat mai investigat i que la fiscalia ha arxivat la denúncia del PP. Que els qui sí que tenen casos de corrupció dels quals avergonyir-se —i molts— vulguin banalitzar-la amb fake news no els funcionarà. Tampoc aquesta vegada. https://t.co/JKUNfIjP2q — Juli Fernàndez Olivares 🎗 (@julifernandez) June 17, 2022