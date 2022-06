El PP ja es prepara per fer “el gran salt” i tornar a Sabadell

El PP de Sabadell es posa com a objectiu tornar al ple municipal després de les eleccions del 2023. Les eleccions a Andalusia –en què els populars han arrassat amb majoria absoluta– han aplanat el terreny per a un bon resultat a la ciutat, segons la presidenta del partit, Cuca Santos. “Andalusia ha estat el primer pas. Des del sud hem agafat l’impuls per fer un gran salt el maig vinent”, assegura.

Santos creu que el PP sabadellenc ha d’aprendre de l’èxit electoral de Juanma Moreno i del nou lideratge d’Alberto Núñez-Feijóo. “Ho tenim clar: farem política seriosa. Escoltarem els sabadellencs per sobre del soroll, de la bronca, del postureig i les mesures cosmètiques”, assevera. A menys d’un any de les eleccions municipals, marca com a línia fonamental fer un canvi en termes social i econòmic “centrat en les necessitats dels sabadellencs, lluny de les trinxeres idològiques“.

El PP es postula ara com una alternativa centrada en la gestió, “al marge dels bàndols” representats per una esquerra “que es nega a avançar” i la ultradreta “nostàlgica de la dictadura”, segons Santos. “El Sabadell que matina, que s’esforça, el que reconeix el mèrit i no es rendeix ja s’ha cansat de la nova política vàcua, populista i radical que no ha sabut donar resposta a les seves necessitats”, exposa.

Els populars, però, encara no han presentat un candidat a l’alcaldia ni la llista electoral. S’espera que es pronuncïin en les properes setmanes.

El partit absent

Els populars van perdre la representació a l’Ajuntament de Sabadell després de les eleccions del 2019, una situació que no s’havia produït en dues dècades. El PP va treure els seus millors resultats en les eleccions de 1995, amb 3 regidors i pràcticament el 10% dels suports. Des d’aleshores, els suports es van mantenir força estables amb dos regidors, entre 1999 i 2015, mentre que en el mandat 2015-2019, Esteban Gesa va representar els populars en solitari.