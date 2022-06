Un petard va provocar l’incendi de l’entrada de Sentmenat

L’incendi del passat dilluns, 19 de juny, a la zona de Can Vilar de Sentmenat va ser provocat per un petard volador, segons informen fonts municipals. El foc va cremar tres hectàrees de terreny, format principalment per vegetació herbàcia i canyes.

El foc va quedar estabilitzat cap a les 15h gràcies a la ràpida actuació de la Policia Local, les ADF, els Bombers de la Generalitat i els Agents Forestals. A les 20h va quedar completament extingit i no s’han hagut de lamentar danys personals.

#bomberscat treballem des de les 13.16h en un incendi de matolls i canyes en uns terrenys erms a l’avinguda de les Filadores de Sentmenat. Afectats uns 2.000 m2. Hi som, ara mateix, amb un mitjà aeri i 9 dotacions terrestres. pic.twitter.com/xspomej8jn — Bombers (@bomberscat) June 20, 2022

Suspesa la foguera popular

La foguera popular de Sentmenat, tot i comptar amb el permís dels agents rurals, aquest any “queda suspesa per tal de minimitzar el risc d’incendis donada la situació d’alerta i arran del greu incendi produït dilluns”, ha informat l’Ajuntament. Tampoc no es podran llençar petards a la zona de l’aparcament de Can Sorts per la seva proximitat amb el bosc.

El Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya continua activat. Demana extremar les precaucions i evitar actituds de risc que puguin provocar un incendi.

Està prohibit el llançament de focs artificials a menys de 500 metres del bosc. Això inclou totes les urbanitzacions, els disseminats i les zones del nucli que estiguin a menys de 500 metres de la zona forestal.