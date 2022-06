CE Sabadell: present de supervivència per aspirar a un Pla de futur ambiciós

Doble vessant. La situació del Centre d’Esports Sabadell ofereix un contrast gairebé d’extrem a extrem en plena època de planificació del nou curs. El president Esteve Calzada ha presentat un Pla anomenat ‘CES28’, aprovat en una reunió del Consell d’Administració, que té com a gran repte arribar a la Primera Divisió en el termini de cinc anys. La gran condició és trobar nous inversors disposats a cobrir un 17 de milions d’euros en diferents trams. Inicialment, es parla d’una ampliació de capital de fins a 3 milions d’euros que s’aprovarà en una Junta General extraordinària d’accionistes. També deixa clar que els actuals inversors, liderats pel mateix Calzada i el conseller Pau Morilla–Giner, deixaran de liderar les aportacions financeres al club després d’aportar gairebé 9 milions d’euros.

Per arribar fins aquest punt, però, el president del Consell ha subratllat que “ara tocarà fer un pas enrere important i estrènyer el cinturó”, anunciant una rebaixa del pressupost considerable -podria passar dels 3,7 milions de la temporada anterior a la meitat- i també una reducció de la massa salarial de la plantilla que provocarà decisions difícils. La planificació continua condicionada a l’import definitiu del pressupost, encara per determinar, i no es prendrà cap decisió fins a tenir-ho clar. No va descartar que el tècnic que comenci la pretemporada sigui el del filial, Jordi López, acompanyat amb molts jugadors del ‘B’ i el juvenil de moment.

L’alentiment dels habituals moviments de l’àrea esportiva havien creat un clima de lògica incertesa a l’entorn arlequinat. El ‘no’ de Pedro Munitis a la proposta arlequinada va acabar d’encendre totes les alarmes, sobretot pels motius: la impossibilitat d’oferir un projecte esportiu competitiu. Això va precipitar una roda de premsa del president Esteve Calzada que segons el club estava prevista. No per parlar només de la negativa de Munitis, sinó per explicar la nova realitat del club. El 2 de juny, el mateix Calzada confiava a poder oferir un projecte força potent per tornar a aspirar al play-off. Faltava, però, l’aprovació del pressupost i la llum verda del grup inversor. Això no s’ha produït. De fet, el mateix Calzada ho ha confirmat: “Han decidit deixar de liderar la part inversora després de complir el termini de tres anys”.

El Pla de cinc anys anunciat fa menys d’un mes anava a orris, però Esteve Calzada, lluny de rendir-se, ha aparegut amb un nou ‘as’ sota la màniga. “El Consell d’Administració ha aprovat un Pla que rebrà el nom ‘CES28’ (també de cinc anys) que requerirà una inversió total de 17 milions d’euros i aspira a culminar no només amb el retorn al futbol professional sinó a la Primera Divisió”. Aquests teòrics 17 milions es repartirien en diferents trams i el primer seria una ampliació de capital fins a 3 milions que s’aprovarà en una pròxima Junta General Extraordinària d’accionistes.

“Tots els escenaris oberts”

Aquest canvi radical obliga a una recerca “agressiva” de nous inversors. “Molts grups d’inversió estan interessats a adquirir clubs de Primera o Segona Divisió A, però tenen dificultats perquè demanen molts diners. Tot i això, ja en tenim diversos exemples, com el Saragossa o el Leganés. La Primera RFEF és ruïnosa i menys atractiva, però el Sabadell pot oferir uns valors molt importants per invertir i treballarem al màxim per aconseguir-ho. Estic segur que s’acabarà fent”.

Això vol dir que el club està en venda? Calzada ha contestat que “nosaltres no el posem en venda ni estem dient que volem marxar, però tenim oberts tots els escenaris. Estem a disposició de qui vingui. Podem continuar amb la gestió o fer un pas al costat”. També va voler deixar clar que “no estem parlant de la supervivència del club. Per sort, estem al dia de tots els pagaments i la viabilitat és absoluta, però és vital que entri nou capital precisament per aspirar a un futur important“. S’ha contactat amb un professional per contactar amb fons internacionals.

Un altre aspecte rellevant és l’imminent acord amb l’Ajuntament. “Impulsarà millores estratègiques i de sostenibilitat a la Nova Creu Alta, així com la possibilitat d’identificar uns terrenys per a construir-hi una Ciutat Esportiva del club, un tema capital per poder aspirar a la Primera Divisió”, ha explicat Calzada. “Moltes ciutats amb menys habitants que Sabadell estan a l’elit. Qui no ho va pensar després de veure l’ascens del Girona?”, s’ha preguntat.

Present delicat

El contrast de l’anomenat Pla ‘CES28’ arriba a l’hora de parlar del present. Un present delicat i complex, com ha reconegut Calzada. “Volem ser ambiciosos en el futur, però també toca ser realistes i ara mateix ens toca estrènyer el cinturó. Cal fer un pas enrere per poder fer-ne després dos endavant”.

La conseqüència és molt clara: rebaixa del pressupost considerable -podria passar dels 3,7 de la temporada anterior a gairebé la meitat o fins i tot menys- i també una reducció de la massa salarial de la plantilla. “Això provocarà decisions difícils i doloroses, ho hem d’afrontar”. Calzada ha admès “errades en algunes decisions per part nostra, però ara hi ha fitxes inassumibles i ja hem parlat amb els jugadors. Alguns potser hauran de marxar”. Afectarà futbolistes amb contracte i altres que tenen un any més.

Es preveu, doncs, un pressupost de ‘guerra’ per afrontar aquesta pròxima temporada de transició, a l’espera que fructifiquin les gestions per obtenir nous ingressos. L’autofinançament que ha parlat moltes vegades el president ara agafa màxima vigència. Ara mateix no hi ha cap previsió esportiva. Ni cap data per iniciar la pretemporada. El club treballarà en diferents escenaris fins a conèixer el pressupost definitiu. Fins i tot no està assegurada la continuïtat de Miguel de Hita com a secretari tècnic i queda descartada la contractació d’un director esportiu.

Adeu de Munitis

Calzada també ha donat la versió oficial sobre l’adeu de Pedro Munitis, confirmant els arguments que ja s’havien precipitat el cap de setmana. “Hi havia bona predisposició i es va fer una proposta per continuar, però no li podíem garantir un projecte esportiu de màxima ambició com ell volia. Aquesta és la nova realitat del club. Li estarem eternament agraïts per la seva gran feina i la porta continua oberta, perquè en el futbol tot és possible. És lògic que aspiri a projectes importants per la seva trajectòria”.

El futur de Munitis podria estar lligat al Castelló. Pren força una possible oferta del club orellut per ocupar la seva banqueta la pròxima temporada, una de les poques lliures juntament amb la del Sabadell.

Candidats… i Jordi López

Amb la banqueta vacant i a uns 20 dies per començar teòricament la pretemporada, les urgències són evidents. I ja han sonat els noms de possibles candidats. El de Xavi Calm és un d’ells. De Castellar del Vallès, amb passat al Futbol Base arlequinat (juvenil) i bones experiències amb la UE Cornellà (com a segon de Jordi Roger i després com a màxim responsable) i At. Balears.

Dos exarlequinats, Mikel Azparren i Axel Vizuete, o l’exjugador de l’Espanyol entre altres i els últims dos anys entrenador de la Damm juvenil, Luis Garcia, també entraven a les travesses, però Esteve Calzada no va voler avançar res. Fins i tot no va descartar que comenci la pretemporada l’entrenador del filial arlequinat, Jordi López, fins a conèixer el pressupost esportiu definitiu per prendre decisions en ferm. L’inici dels entrenaments podria estar farcit de jugadors del ‘B’ -que ha pujat a Primera Catalana- i el juvenil de Divisió d’Honor.