Les exportacions a Algèria, en ‘standby’

La relació diplomàtica entre Algèria i Espanya continua trencada. No hi ha hagut cap novetat des que el passat 9 de juny el país nord-africà decretés la suspensió de la domiciliació bancària de les operacions comerç exterior de productes i serveis des de i fins a l’Estat.

Sabadell no és aliena al conflicte: 120 empreses de la demarcació han vist aturada la seva activitat comercial a Algèria. Les exportacions es troben en standby i hi ha incertesa sobre què passa amb les operacions en curs i les pactades amb anterioritat. Tot plegat està condicionat a les negociacions entre el país nord-africà i Espanya. Cal recordar que Àlgeria va suspendre el Tractat d’Amistat amb l’Estat, un acord de cooperació política i comercial vigent des de 2002, a causa del suport d’Espanya al Marroc sobre el Sàhara Occidental.

Dit això, des de fa unes setmanes, la recomanació principal de les entitats econòmiques, com ara la Cambra de Comerç de Sabadell, és que les companyies exportadores a Algèria mantinguin la prudència i no actuïn fins que hi hagi una resolució del conflicte. S’ha de posar en context que la demarcació de Sabadell compta amb una quarta part de les empreses catalanes que exporten a Algèria. Es calcula que a Catalunya hi ha unes 500 empreses exportades habituals al país africà, 120 de les quals són de Sabadell.

De fet, la ciutat vallesana compta amb més empreses exportadores a Algèria que no pas a Rússia i Ucraïna, on tenia unes 60 companyies exportadores usuals. Aquests dos mercats, però, continuen congelats per culpa de la guerra.

Incertesa entre les empreses

Tornant al conflicte amb Algèria, les principals empreses de Sabadell afectades són dels sectors químic, agroalimentari i de maquinària, tot i que també n’hi ha del sector del plàstic, del paper i del cartó. El Diari de Sabadell ha contactat amb algunes de les companyies de la demarcació que han vist com la seva activitat comercial amb Algèria s’ha vist paralitzada. Una d’elles és Damesa, que opera en el sector de la maquinària i es dedica a la fabricació, comercialització i distribució d’abraçadores metàl·liques.

Aquesta empresa calcula que deixarà de guanyar 140.000 euros si el conflicte dura fins a finals d’any. Per sort, no té operacions de cobrament amb clients d’Algèria, ja que va aturar l’activitat comercial just en el moment que el país nord-africà suspenia el Tractat d’Amistat amb Espanya. Això sí, Damesa va haver de retirar les ofertes en curs pendents de confirmació per part de clients algerians.

Una altra empresa amb qui ha contactat el D.S. és Simapack, que es dedica a la fabricació i distribució de productes d’embalatge. En el seu cas, l’empresa feia des del 2018 que no exportava a Algèria, però tenia la intenció de reprendre la seva activitat al país nord-africà aquest 2022. De moment, haurà d’esperar que el conflicte entre Espanya i Algèria es resolgui, tot i que ningú sap del cert quan això succeirà.

Altres companyies com Yerse, Mespack i Tecnologia en erosió a Fil també confirmen que han hagut d’aturar les seves relacions comercials amb Algèria. Aquestes companyies són optimistes i creuen que hi haurà una solució al conflicte tard o d’hora.

Casos d’empreses que exporten a Algèria

Damesa:

La relació entre l’empresa sabadellenca Damesa i clients d’Algèria era molt estreta fins a l’esclat del conflicte. La companyia, que es dedica a la fabricació d’abraçadores metàl·liques, fa més de 20 anys que té relacions comercials amb el país nord-africà, però s’ha vist obligada a aturar-les. De fet, Damesa calcula que tindrà una pèrdua de vendes per un valor d’uns 140.000 euros.

Tot i que els ingressos a Algèria només suposen un 1,9% de la facturació anual de la companyia, Damesa estava a punt d’engegar un pla per augmentar la seva presència al país. Fins i tot, va contractar una persona local, Redouane Heroual, com a Area Manager de l’empresa a Algèria. Dit això, per sort, Damesa no té operacions en curs al país nord-africà, però el fet que més preocupa als dirigents és la pèrdua de mercat que poden tenir-hi. “La nostra absència donarà un avantatge als nostres competidors. Poden endur-se part dels nostres clients”, lamenta Heroual.

Tot i les dificultats, Damesa espera que el conflicte es resolgui com més aviat millor. “Com més ràpid sigui, més fàcil serà per a nosaltres tornar a les vendes anteriors. Per sort, marca espanyola gaudeix de bona reputació a Algèria i això ens facilitarà la recuperació”, conclou Heroual.

Simapack:

El cas de Simapack, empresa vallesana que es dedica a la fabricació i distribució de productes d’embalatge, és diferent del de Damesa i Mespack. Des del 2018 la companyia ja no té relacions comercials amb Algèria, tot i que els cinc anys anteriors les seves vendes al país africà havien suposat el 15% del total de les exportacions de l’empresa.

El motiu principal pel qual Simapack va deixar de tenir presència a Algèria va ser un canvi de legislació, encara vigent actualment, que provoca que els productes d’embalatge europeus exportats al país africà tinguin un percentatge elevat d’aranzels. “Els clients que teníem no els sortia a compte comprar els nostres productes”, explica l’adjunt a direcció de Simapack, Sergio Sánchez. Tot i aquesta derivada, l’empresa volia reprendre l’activitat a Algèria, ja que semblava que canviaria la legislació duanera. El conflicte amb Espanya, però, ha deixat en stand by aquesta possibilitat.

“La crisi depèn d’un tercer actor: el Marroc”

L’investigador del Barcelona Centre for International Affairs i professor de política exterior espanyola de la Universitat Autònoma, Eduard Soler, exposa que la relació entre Espanya i Algèria continua deteriorada i que costa visualitzar una solució immediata.

De fet, Soler apunta que la crisi depèn d’un tercer actor: el Marroc. Mentre hi hagi tensió entre Algèria i aquest país serà difícil que el conflicte entre Espanya i Algèria se solucioni. Faci el que faci Espanya serà vist com un posicionament en vers un país o l’altre. La tessitura és, per tant, complicada.

En quin punt es troba el conflicte entre Espanya i Algèria?

He de dir que no és adequat parlar de conflicte, ja que es tracta d’una crisi en les relacions bilaterals entre ambdós països. Dit això, ara mateix, estem en un moment en què ni tan sols hi ha negociacions entre Espanya i Algèria, perquè existeix un problema de confiança i falta d’interlocució.

Com ha pogut deteriorar-se tant la relació entre ambdós països?

La relació d’Espanya amb els veïns del sud ha sigut sempre sensible. El problema de fons de la crisi és que Algèria considera que Espanya s’ha posicionat a favor del Marroc. De fet, és evident que Espanya és una víctima col·lateral de la mala relació entre els dos països nord-africans. Per tant, la crisi depèn d’un tercer actor: el Marroc. Si les relacions entre Algèria i el Marroc milloren, estic convençut que Espanya deixaria de tenir afers amb Algèria.

Què passa amb l’activitat de les empreses d’aquí a Algèria?

La majoria estan aturades, però, per sort, el volum de relacions comercials amb Algèria és baix. És molt més alt el que hi ha amb el Marroc. Això sí, hi ha empreses de sectors com l’agroalimentari o el químic que estan molt afectats.

I amb les importacions d’Algèria a Espanya?

Algèria encara ven gas a Espanya, però hi ha el dubte de si aviat augmentarà el seu preu. De moment, per compensar aquest possible increment, l’Estat compra gas als Estats Units.

Hi haurà solució de la crisi aviat?

Ho veig complicat, perquè hi ha tres punts del triangle: Espanya, Marroc i Algèria. Qualsevol gest d’Espanya per acostar-se a un país, l’altre ho veurà com un allunyament cap a ells.