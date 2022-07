En alerta per incendis fins a l’octubre, segons els ADF

Aquest cap de setmana, i davant una nova pujada dels termòmetres, on s’espera, per avui i demà diumenge, que se superin els 30 graus, lluny, però, dels 36,7 graus registrats el passat 16 de juny, coincidint amb la segona onada de calor d’enguany, l’Agrupació de Defensa Forestal tornarà a estar en màxim alerta davant l’elevat risc d’incendi –al Vallès Occidental, nivell 1 del Pla Alfa–, amb serveis de vigilància i prevenció.

Una setmana i escaig després de superar el primer tourmalet de la campanya, amb la revetlla de Sant Joan. Dues nits, la del 23 i 24 de juny passat, amb una vintena d’actuacions, la majoria d’elles, sota un mateix denominador: no respectar les normes de prevenció de no tirar petards ni coets a 500 metres de massa forestal o camps de conreu.

“Va ser més intens del que ens esperàvem, la veritat, tenint el pont i les pluges que va haver-hi. Torre-romeu, a tocar del centre cívic, va ser on vam haver de fer més actuacions, fins a quatre. L’incendi més gran va ser de 1.000 m², de matolls”, explica Jordi Gil, sotscap dels ADF Sabadell. Unes tasques d’extinció coordinades amb el cos de Bombers de la ciutat, de qui Gil en vol agrair “la companyonia i el bon ambient per optimitzar els recursos”.

“S’acabarà per les temepratures”

Tot i alguns episodis de pluges en els darrers mesos, la tendència d’aquest 2022, i finals del 2021 –l’any més sec a la ciutat des del 2015– aboquen els ADF i els Bombers a no abaixar la guàrdia en els pròxims mesos d’estiu. Si històricament la campanya de prevenció d’incendis s’acabava dies després de la Diada de Catalunya, enguany els pronòstics s’encaminen unes setmanes més: “Estem en un escenari més calorós i menys plujós del que estem acostumats. Si la tendència continua essent aquesta, on les precipitacions venen amb comptagotes, i a l’agost no hi ha xàfecs que deixin grans quantitats d’aigua, haurem d’allargar fins a l’octubre”, vaticina Gil.

En la mateixa línia, explica que “la campanya no s’acabarà per les pluges, sinó per les temperatures. Esperem que sigui per la pluja, perquè si és per la temperatura, també serà una mala notícia”.