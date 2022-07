L’humor negre sobrevola el Fresc Festival amb ‘Els Ocells’ de La Calòrica

El públic s’aplegava expectant a les grades de l’amfiteatre dels Jardinets. No era per menys, hi havia actuació d’un dels grups teatrals més importants del panorama català actual: La Calòrica. Les ganes de veure la seva obra, ‘Els Ocells‘, eren ràpidament palpables. Ple absolut.

L’argument

L’espectacle és una versió de la comèdia grega d’Aristòfanes, escrita el segle V abans de crist. Si a l’original s’explica la història de dos atenencs adinerats que, farts de la ingerència pública en els seus assumptes particulars, abandonen el món dels humans i convencen els ocells de crear una nova civilització. A la versió actual se’ns mostra una crítica punyent i àcida al populisme neoliberal i el sistema que el legitima.

Els personatges

Els encarregats de donar vida als atenencs, els ocells i la figura de la democràcia són 4 artistes. Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López i Marc Rius. Els artistes donen el millor de si en aquesta comèdia que atrapa des del minut 1. La proposta escènica és potent, amb diàlegs carregats d’un fi humor negre i crítica al sistema.

L’obra aconsegueix el seu objectiu. Fer riure en tot moment. I és que les situacions esbojarrades succeeixen sense descans. Una explosió de sensacions còmiques que no han deixat ningú indiferent. Un cop finalitzat l’espectacle, s’ha celebrat col·loqui post funció conduït per Oriol Puig Taule. A la xerrada s’ha parlat sobre els perills del populisme. Com a detall curiós, s’ha comentat que l’obra es presentarà a Parma ben aviat.