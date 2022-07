La igualtat real

Què és la igualtat? Segons l’Institut d’Estudis Catalans, és la condició d’iguals entesa com l’absència de distincions de rang o de condicions. Una societat igualitària és aquella que atorga les eines perquè tothom, independentment del seu gènere, creença, orientació sexual, origen social i econòmic, condició física… pugui desenvolupar-se plenament. Per a fer-ho, nosaltres creiem que cal donar instruments i buscar incentius, no donar ajuts directes i a discreció.

Una de les entitats que treballa fermament per aconseguir aquesta igualtat és la Fundació Impulsa. L’ens ja ha becat 21 joves en una situació econòmica delicada a la ciutat, i 360 en el conjunt del país. La intenció és garantir la igualtat d’oportunitats acompanyant-los en la seva formació professional. Els resultats, de moment, són esperançadors: un 85% d’aprovats en acabar el curs 2021-2022.

“Impulsa ha estat l’empenta que em calia per tirar endavant”, assegura Nathan Miranda, un dels nois becats. La seva determinació per avançar, malgrat els entrebancs, és un exemple per a tots nosaltres.