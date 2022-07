Robava les joies a les àvies de la residència i després les entregava a botigues de compravenda. Els Mossos d’Esquadra han detingut la coordinadora d’un centre geriàtric de Sabadell per haver sostret penjolls i anells de forma sistemàtica. La dona, de 42 anys i veïna de Sabadell, aprofitava la seva condició de superioritat per prendre’ls les joies. Les víctimes –senils, algunes incapacitades i que patien pèrdua de memòria– creien que les havien perdut en una distracció, però no. “Les entabanava i quan es despistaven els prenia les joies que tenien”, expliquen fonts coneixedores del cas.

La unitat d’investigació de l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos a Sabadell ha identificat fins ara set robatoris, però no descarta que n’hi pugui haver més. La policia ha seguit el rastre de la treballadora de la residència i ha detectat transaccions en botigues especialitzades de compravenda d’or i de productes de segona mà des del 2015.

El motí de la lladre ascendiria a milers d’euros, segons assenyalen fonts policials. Només una de les joies, d’or, està valorada en uns 5.000 euros. “Sospitem que podria haver-n’hi molts més perquè moltes de les peces les ha anat venent els últims anys”, expliquen fonts de la policia catalana, que estiraran el fil.

Sospitosa des del principi

El cas es va començar a investigar arran de la denúncia de la família d’una de les residents. Amb el temps, s’hi van anar afegint més robatoris. Tots els casos eren iguals: les joies desapareixien sense que els avis sortissin de la residència. El personal del centre geriàtric va sospitar des del primer moment de la coordinadora i ha col·laborat amb els Mossos d’Esquadra. La presumpta autora ja ha estat destituïda del seu càrrec.

A mitjans de juny, agents dels Mossos d’Esquadra es van presentar a la casa de la dona per fer un escorcoll. Allà van trobar part dels seus últims robatoris: arracades, polseres i rellotges. Tot i les evidències, la dona ha negat ser l’autora dels furts davant dels Mossos d’Esquadra. La policia posarà les joies recuperades a disposició de les famílies per al seu reconeixement i retorn als seus legítims propietaris. Algunes de les víctimes, però, han mort sense saber on eren els seus béns més preuats.

Possible delicte continuat: entre 1 i 3 anys de presó

Els Mossos atribueixen múltiples casos de furt a la presumpta autora de les sostraccions i es podrien considerar un delicte continuat per part d’un jutge. El delicte de furt està castigat amb entre un i tres anys de presó sempre que superi els 400 euros, segons estableix el Codi Penal. Un furt i un robatori tenen en comú que es pren una possessió en contra del propietari. La diferència és que en el robatori s’utilitza la violència, la intimidació o la força i en el cas dels furts, sovint n’hi ha prou amb distraccions i enganys.