Més de 100 professionals debaten a l’ESDi sobre la nova llei de residus tèxtils

L’auditori de l’ESDi ha acollit aquest dijous en la jornada ‘Reptes presents i futurs de la circularitat en el sector tèxtil’ amb especial atenció a la nova llei de residus. Més d’un centenar de professionals i representants de les administracions públiques hi han participat i coincideixen en la importància d’apostar per la col·laboració publicoprivada i la creació de sinergies entre tots els agents de la cadena de valor del mercat per potenciar el sector tèxtil.

El president de la Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT), Carles Casanovas, ha inaugurat la sessió juntament amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. La sabadellenca afirma que “s’ha d’apostar per la sostenibilitat, la circularitat i per un canvi en el model de producció, que implica la participació d’empreses, institucions i universitats”. La consellera ha destacat el paper de les universitats, perquè a part de formar, “impulsen el coneixement i la innovació, pilars clau per aconseguir l’adequació al nou entorn regit per la sostenibilitat”.

Una de les qüestions que s’han posat sobre la taula és l’encariment del preu de l’energia i les matèries primeres, tal com ha denunciat la presidenta de la patronal Texfor –amb seu al Gremi de Fabricants–, Marta Castells. Per la seva part, la responsable de Desenvolupament Sostenible del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, Mireia Cañellas, ha instat a la creació de sinergies entre tots els actors de la cadena de valor del tèxtil, en què “han de participar empreses, administracions, universitats i la societat”.

Una de les dades que s’ha destacat en la primera taula rodona de la jornada ha sigut que cada any, la despesa anual de tèxtil per ciutadà és de 27 kg. El representant de l’oficina de la Comissió Europea (CE) a Barcelona, Manuel Szapiro, ha destacat “els objectius de la CE són augmentar la competitivitat i la resiliència del sector i reduir la contaminació”. Pel representant de la Comissió, l’aposta per la circularitat i la sostenibilitat es tradueix en una millora de la seguretat col·lectiva, redueix significativament la contaminació atmosfèrica i el consum d’energia i aigua.