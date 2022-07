Majoria al Parlament de Catalunya per fer la ronda Sabadell-Terrassa

Una àmplia majoria del Parlament de Catalunya dona suport a la construcció de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, una carretera per connectar les dues capitals vallesanes amb Castellar del Vallès. Aquest dijous, la cambra catalana ha aprovat una moció presentada pel PSC que demana complir amb el preacord entre el Ministeri de Transports, el Departament de Territori i els ajuntaments implicats per fer la infraestructura.

El pacte preveu que el Govern central transferirà els diners i la gestió a la Generalitat perquè l’administració faci l’obra. El text ha tirat endavant gràcies al ‘sí’ de Junts, Ciutadans, el PP i de Vox.

Els socialistes creuen que la ronda servirà per alliberar trànsit de l’AP-7 –que està col·lapsada des de l’alliberament dels peatges– i per millorar la qualitat de l’aire de la ciutat. “Sabadell és la ciutat més contaminada de Catalunya”, ha indicat el diputat Jordi Terrades. El PSC també ha destacat el potencial social i econòmic de l’obra: considera que la carretera serà “clau” per a l’economia comarcal i suposarà la creació de nous llocs de feina.

En la mateixa línia, el diputat de Junts Ramon Tremosa ha demanat activar ja l’acord per fer la infraestructura perquè creu que serà la manera per “descongestionar” la Gran Via de Sabadell i que Castellar del Vallès deixi de ser “el far west”. Ciutadans i el PP s’han sumat a aquest reclam i han demanat complir amb les demandes del territori.

El Govern de la Generalitat no té un model consensuat sobre la infraestructura. Tot per les diferències de criteri: mentre Junts defensa la construcció de la ronda Sabadell-Terrassa, ERC aposta per allargar la Ronda Oest de Sabadell fins a la carretera de Castellar i fer millores sobre la infraestructura existent –a les carreteres de Matadepera i de Terrassa, principalment–.

ERC manté el seu ‘no’

L’exalcalde de Sabadell i diputat al Parlament, Juli Fernàndez, creu que socialistes i juntaires no volen fer una ronda, sinó perllongar el Quart Cinturó (B-40). “Volen que hi hagi una nova via d’alta capacitat i que la faci la Generalitat… El Quart Cinturó està a l’UCI i no el volem treure d’allà, volem certificar la seva mort”, ha deixat clar.

La negativa d’ERC ha molestat especialment al diputat sabadellenc de Ciutadans, Joan García, que s’ha dirigit directament a Fernàndez i li ha retret no escoltar la voluntat majoritària de la ciutat. “Vostè que ha estat alcalde de Sabadell, com pot estar orgullós de parar l’obra i fer esperar els veïns?”, li ha recriminat. La CUP i En Comú Podem també han votat en contra de la moció en considerar que la carretera representa un model d’infraestructures “caduc” i creuen que portarà més contaminació.

Connexió en tren entre Granollers i Sabadell

A banda de la construcció de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa, el text aprovat també demana un acord entre governs de la Generalitat i de l’Estat per connectar Sabadell i Granollers en tren. Aquesta part de la moció –que sí que ha rebut el suport d’ERC– planteja connectar les línies R4 i R8 de Rodalies i crear nous nodes amb FGC. El Parlament ha demanat que s’activin els estudis informatius per a les millores ferroviàries.