El SurfCity Sabadell no podrà obrir a mitjans del 2024, com s’havia previst

Serà un procés llarg i enrevessat, més del que s’havia previst. La piscina d’onades projectada a Sabadell, SurfCity, no podrà obrir a mitjans del 2024, tal com havien plantejat els inversors. El projecte ha topat amb una sèrie de processos administratius marcats per l’Ajuntament que condicionaran els terminis: segons assenyalen fonts d’Urbanisme al Diari, caldrà ben bé un any i mig de tràmits per poder començar les obres.

La proposta és polèmica. Situar una piscina de 140 metres de llarg i 35 d’ample a uns metres del riu Ripoll, i fer-ho en un terreny de l’Ajuntament, és complicat. Per cobrir-se l’esquena, el Govern municipal ha demanat una sèrie de requisits i tràmits. “Si no es compleixen, doncs no es farà”, argumenta la regidora d’Urbanisme, Mar Molina.

La votació del ple municipal d’aquesta setmana no va ser un pas definitiu, sinó el primer tràmit d’un llarg camí –administratiu i polític– fins a arribar a la construcció de l’equipament. Un recorregut que detallem tot seguit:

1. Cessió del terreny

El terreny de tres hectàrees és propietat de l’Ajuntament. Per traspassar-lo a una empresa privada, cal fer una cessió, avalada per una majoria del ple municipal. El plenari va aprovar el tràmit inicial aquesta setmana amb els vots del PSC, Junts i Cs. Ara s’obre un període d’al·legacions que els grups ecologistes i de l’oposició (ERC, Crida) utilitzaran per intentar parar la tramitació. També s’acorda un plec de clàusules, en què hi ha una sèrie de condicionants, com el cànon anual que l’empresa haurà de pagar a l’Ajuntament, situat en uns 41.700 euros.

La cessió definitiva es votarà en el ple d’octubre, segons les previsions. Serà un dels passos determinants per a la piscina d’onades.

2. Garanties de l’empresa

En paral·lel, la cessió del terreny es farà pública. Tot i que tota la tramitació s’ha fet per a l’empresa SurfCity BCN SL, el tràmit funciona com una concessió, és a dir, tothom es pot presentar per aconseguir el solar municipal. Sempre que es compleixin unes condicions sobre el projecte i s’hagin presentat informes ambientals i de mobilitat, de solvència, entre d’altres. L’adjudicació es preveu per a finals d’any.

3. Pla especial i permís d’obres

Arribats a aquest punt, es podrien començar les obres? No. L’Ajuntament vol redactar un pla especial urbanístic abans de concedir la llicència d’obres. “S’ha fet per assegurar uns mínims sobre l’edifici, l’impacte ambiental i paisatgístic i la dimensió dels espais”, argumenten des d’Urbanisme. Aquest tràmit necessita el vistiplau del ple municipal i de la Generalitat.

Això i la tramitació del permís d’obres implicarien uns onze mesos més. És a dir, iniciar les obres a finals del 2023, que fa inviable complir amb les expectatives inicials de l’empresa.

… i 4: accions legals per part dels ecologistes?

La Plataforma en Defensa del Riu Ripoll, que integra grups ecologistes com l’Adenc, ha contractat els serveis d’un bufet jurídic ambiental. Es plantegen presentar un contenciós administratiu per evitar que la piscina es faci i trauran una campanya de mecenatge per finançar possibles accions legals que podrien condicionar els terminis.