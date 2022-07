El CE Sabadell amb molts fronts oberts: tancar l’entrenador, baixes i fitxatges

Ritme frenètic a la Creu Alta. Ara sí que es pot dir que la feina de despatxos treu fum a les oficines de l’Estadi. El nou tàndem de la direcció esportiva, Gerard Escoda-Jaume Milà, juntament amb el director general, Bruno Batlle, treballen intensament per perfilar el nou Sabadell 22/23 que hauria de començar a caminar la setmana que ve.

El dilluns 18 i dimarts 19 amb les proves mèdiques i el dimecres dia 20 amb la primera sessió de la pretemporada. La intenció és que ja hi podem veure els primers fitxatges, però el grup majoritari serà del filial i juvenil. Una situació semblant es va produir en l’inici de la pretemporada 17/18 amb Toni Seligrat a la banqueta.

Abans de tot això queden molts deures per fer, començant, lògicament, per l’entrenador. Gabri Garcia, que va coincidir amb Gerard Escoda al Lleida Esportiu, continua sent el gran favorit, però el club vol valorar dues opcions més. Dimecres o dijous és el termini marcat per decidir. Tampoc es descarta fer-ho abans i organitzar una presentació oficial amb direcció esportiva i nou tècnic de manera conjunta.

Són molts fronts oberts. Després de les baixes de Kike Royo i David Caballo, continuen les converses amb jugadors amb contracte. Ha sorgit el rumor del possible interès del Linares per César Morgado, un dels casos difícils juntament amb Ramon Folch. Tampoc és segura la continuïtat de Guillem Molina, Sergi Altimira o Jacobo González, en aquests casos per possibles ofertes d’altres clubs i la necessitat del Sabadell d’abaixar la massa salarial.

Dilema Coch

En el cantó contrari, futbolistes que van acabar el contracte i interessen, trobem el porter Emilio i Aleix Coch. “Ganes de futbol”, va piular el central aquest cap de setmana Twitter amb una foto seva de la Nova Creu Alta. Un missatge? Un desig? La seva renovació significaria un cop d’efecte i també un xut d’adrenalina per l’afició. Aleix té damunt la taula diverses propostes i encara no s’ha decidit. Nàstic i Sabadell són les principals, però no es descarta una oferta econòmica molt temptadora més llunyana.

Altres jugadors de la passada temporada que van acabar contracte, com és el cas d‘Óscar Rubio o Xavi Boniquet, no han rebut cap trucada del Sabadell. El terrassenc, en canvi, té opcions de continuar a la Primera RFEF. El cas més enigmàtic és el d’Aarón Rey. Es produirà la trucada arlequinada per renovar? El jugador estaria encantat de continuar a la Nova Creu Alta, però el temps s’acaba i ha rebut ofertes, algunes per tornar a casa (Racing Ferrol).

El capítol de fitxatges també s’hauria d’activar aquesta setmana. Gerard Escoda treballa amb moltíssimes opcions. Els contactes i propostes són un fet i s’espera que alguna operació fructifiqui a finals d’aquesta setmana. El Sabadell va contrarellotge per confeccionar una plantilla prou competitiva.