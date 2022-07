La direcció de Kostal Eléctrica preveu presentar el 18 de juliol un ERO per acomiadar 120 treballadors de la planta de Sentmenat (Vallès Occidental), segons ha fet públic el sindicat CCOO. Els representants dels treballadors han denunciat públicament la intenció de la companyia, dedicada a fabricar components d’automoció per a vehicles elèctrics. Fonts sindicals consultades per l’ACN acusen la firma d’actuar “de mala fe”, ja que els 30 dies de negociació acabaran el 18 d’agost, “en ple període de vacances de bona part del comitè d’empresa”. En aquest sentit, insten l’empresa a retirar l’ERO i a obrir un període de negociacions a partir del setembre “sense l’espasa de Dàmocles d’un expedient amenaçant damunt del cap”.

Les mateixes fonts apunten que la plantilla de Kostal Eléctrica a Sentmenat la formen prop de 800 treballadors, un centenar dels quals contractats per ETT. Al mateix temps, assenyalen que una “bona part” dels empleats té una edat propera a la prejubilació, “de manera que es poden evitar nombroses sortides traumàtiques”. Aquestes, i altres mesures de flexibilitat, són les que el comitè vol traslladar a la direcció en un calendari de reunions al setembre.

“Però no a ple estiu”, insisteixen els representants dels treballadors, que asseguren que Kostal és una companyia “amb beneficis”, de manera que veuen injustificat l’execució d’un ERO de 120 llocs de treball. “Volem seure i parlar amb tranquil·litat per conèixer quina és l’estratègia del grup”, afegeixen des del comitè, que vol esclarir si la intenció és traslladar la producció a altres fàbriques fora de l’estat espanyol.