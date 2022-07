Sabadell rep 150.000 turistes en dos anys

Sabadell no és un destí de sol i platja marcat al mapa, però sí que desperta interès entre els turistes internacionals. La nostra ciutat ha acollit 149.310 visitants en els últims dos anys, segons dades facilitades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

És la tercera ciutat de la comarca que més interès desperta entre els viatgers internacionals. Sant Cugat, Terrassa i Sabadell capten el 44% del turisme. I la nostra ciutat captiva especialment a turistes de França, els Països Baixos, Alemanya, Suècia i Itàlia. Nou de cada deu visitants són europeus.

Els grans esdeveniments culturals i esportius que s’hi organitzen i el turisme de negocis situen Sabadell al mapa. Però també la seva proximitat amb Barcelona: “Hem notat aquest repunt del turisme. El ‘must’ és la visita al Centre de Sabadell, sopar i prendre una copa. Són molts els que hi arriben per la proximitat de la nostra ciutat a Barcelona”, explica Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. Però fa un apunt: “Hi ha pocs llits a la nostra ciutat”. En aquest sentit, Roca sosté que Sabadell també és un pol d’atracció per a turistes que fan nit a Barberà del Vallès, Cerdanyola o propers al Real Club de Golf El Prat (Terrassa).

L’oferta hostalera de la nostra ciutat ja ha notat aquest primer impacte post-Covid: “La pandèmia ho va aturar tot en sec, i ara tothom recupera aquell assumpte que tenia pendent”, explica Josep Urpí, des de l’Hotel Urpí. Preveuen una bona ocupació aquest estiu, i els seus llits estan ocupats per visitants de negocis, turistes de Barcelona que busquen allotjament més assequible, esportistes, turistes de pas i visites a familiars. “No hi ha un perfil concret, hi estan tots”, expressa Urpí.

Ciutat de turisme

La ciutat vol posicionar-se en el mercat turístic i guanyar renom com a destí de negocis, cultural esportiu. En aquest sentit, aquest any s’ha llançat el programa Projecció de Ciutat i Turisme. “Sabadell ha apostat pel turisme cultural, esportiu i de negocis. Volem posar en valor tots els nostres actius i patrimoni”, sosté Lluís Matas, responsable de Projecció de Ciutat i Turisme, que assegura que la ciutat és “un centre d’atracció d’esdeveniments esportius i culturals”.

El regidor també ha posat sobre la taula el paper de la Fira de Sabadell com a “tractor” de l’economia i “centre neuràlgic” d’esdeveniments d’alt nivell [com, per exemple, la Fira Sakura]. L’objectiu: que el turista hi deixi diners. “Que dinamitzi la ciutat, l’economia, el comerç, la restauració…”, destaca Matas.

Així, s’han projectat noves rutes turístiques: la modernista, que ja s’ha presentat, la ruta de les xemeneies per recordar el passat de l’antiga Manchester catalana o la ruta al voltant del món tintinaire. “La idea és que Sabadell que esdevingui pol d’atracció dels fans del Tintín, i que la ciutat que s’uneixi a Brusel·les, París, Londres o Sidney, on també hi ha murals dedicats a l’intrèpid reporter”, destaca Lluís Matas.

Sabadell està treballant per adherir-se a la Xarxa Xatic –per impulsar el turisme de marca industrial– i l’Oficina de Turisme, prevista a la Casa Duran.

Aquí i ara

Mentrestant, el turisme revifa. La despesa amb targetes de crèdit estrangeres a Sabadell l’última setmana és un 41% superior al juliol de l’any passat, quan ja s’havia recuperat certa normalitat, segons dades de l’aplicació Pulso del Banc Sabadell.

El perfil del visitant de Sabadell és, generalment, un home d’uns 40 anys que viatja sol. Es desplaça fins a la ciutat amb vehicle propi i per motius professionals, i ho fa de forma recurrent. Són dades que revela una enquesta encarregada per l’Ajuntament de Sabadell a LabTurisme de la Diputació de Barcelona (2020).

Els motius professionals (60%) són els que mouen els turistes a escollir Sabadell i no pas un turisme d’oci (7%). El turista deixa de mitjana, 590 euros per estada, segons el mateix informe.