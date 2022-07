El ciclista sabadellenc David Domínguez veu de prop el professionalisme

El jove ciclista sabadellenc David Domínguez comença a veure de molt a prop el món del professionalisme. Ara fa mèrits com a sub-23 a l’equip Eolo Kometa Team de la Fundació Alberto Contador, una formació amb seu a Itàlia i l’origen a Espanya.

Del futbol al ciclisme. Encara que amb només cinc anys ja li agradava la bicicleta i feia curses de BTT, ho compaginava amb altres esports com el futbol -va jugar a les categories inferiors del Centre d’Esports fins a infantils-, atletisme o la natació. Finalment, es va decantar “per l’esport més dur”, matisa amb un somriure aquest noi de 21 anys que ara viu a Castellarnau amb la seva família.

El seu pare, que practica el cicloturisme, el portava a ell i la seva germana a veure curses i es va enganxar. “Al principi només era un hobby. De fet, era bastant dolent i acabava dels últims. Va ser en la categoria cadet (15-16 anys) quan vaig començar a destacar en l’àmbit català i vaig anar a diversos Campionats d’Espanya”. Terrassa es va convertir en el seu punt de partida gràcies a la mítica Penya Ciclista Niky’s, comandada per Ramon Tejedor. Després es fusionaria amb Can Anglada per fer un equip anomenat Terrassa Club Ciclisme.

A categoria juvenil, el David va guanyar curses importants i “va ser quan em vaig adonar que podia dedicar-me això i arribar lluny”. Juntament amb tres ciclistes catalans més, va ser becat per accedir a un Centre de Tecnificació de ciclisme, on va fer un gran pas endavant de la mà de Juanjo Méndez.

Diferents equips

El camí no ha estat gens fàcil. El David ha hagut de picar pedra i estar disposat a afrontar experiències a diferents punts de l’estat espanyol per progressar. Ja com a sub-23, el seu primer destí va ser Galícia, amb el Vigo Rías Baixas. Dos anys després, a Salamanca amb el Globalia. Fins que va arribar una gran oportunitat. “Va contactar amb mi la Fundació Alberto Contador per integrar-me al filial de l’Eolo Kometa Team, un equip de categoria professional continental d’altíssim nivell”. El mateix Alberto Contador ha participat en algunes xerrades i concentracions de la formació.

Ara, l’objectiu és acumular mèrits per fer el gran salt al primer equip. Precisament, a Sabadell va conquerir no fa gaire el Campionat de Catalunya en la prova organitzada per la Unió Ciclista Sabadell. “Em va fer molta il·lusió guanyar a casa, és una sensació molt especial”, recorda. Actualment, participa en el Giro della Valle d’Aosta i té al davant un calendari internacional atapeït.

El gran somni

El David va fer l’ESO a l’institut Ferran Casablancas i el batxillerat científic a Sant Quirze. Després d’aprovar la Selectivitat va decidir fer un parèntesi en els estudis. “Volia concentrar-me en el ciclisme i veure fins a on puc arribar. La meva intenció és fer el salt a professional. Em veig en al Tour, al Giro o a La Vuelta, és clar! És el somni de qualsevol ciclista jove i ho vull intentar amb totes les meves forces”, diu convençut. Ha coincidit poc amb David de la Cruz, el principal referent sabadellenc del ciclisme professional. En canvi, entrena sovint amb Raúl Rota, el guanyador del Campionat de Catalunya de l’any passat i també amb un futur prometedor.

Alberto Contador, Joaquim Rodríguez El Purito, i Alejandro Valverde són els seus ídols ara mateix. “Em considero més un escalador de qualitat, puc tenir una punta de velocitat superior en determinats moments per guanyar en un port de muntanya”, diu il·lusionat aquest sabadellenc amb ganes de fer-la grossa.