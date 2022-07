Tota la prudència

[Editorial]

Les altes temperatures no ajuden a mantenir els entorns de la ciutat en bon estat. El risc d’incendi per l’onada de calor està en màxims i només en les darreres 24 hores s’han produït dos incendis a Sabadell, un dels quals en un centre educatiu de Can Deu que, per sort, no estava operatiu.

Aquests dies hem de ser més conscients que mai que les nostres decisions poden comportar conseqüències greus. Les autoritats demanen la màxima prudència i responsabilitat davant d’un episodi de temperatures extremes que s’allargarà una setmana més.

Tal com expliquem a les pàgines 4 i 5, el parc de Bombers de Sabadell s’encarrega d’atendre les emergències de 330.000 persones. I ho fan amb vuit bombers per torn i amb un parc petit i obsolet. Davant de l’augment de les temperatures provocat pel canvi climàtic, esperem que els esforços del Departament d’Interior per reforçar el personal i els materials del cos d’extinció i salvament arribin aviat a la nostra ciutat. Així mateix, considerem que el trasllat de Bombers a un espai més ampli i allunyat de la trama urbana serà beneficiós per a tota la ciutadania de Sabadell i dels municipis del voltant.