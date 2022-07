SCR El Ciervo: 100 anys de cultura a Sabadell

El centenari d’una entitat no se celebra cada dia. És una gran celebració on es recorda tots els moments viscuts i es brinda pels que encara han de venir. Aquest moment t’han esperat és el que ha viscut l’SCR El Ciervo. Per a commemorar l’ocasió l’Ajuntament de Sabadell ha volgut homenatjar-los amb un acte institucional a la sala de plens. Espai que ha quedat totalment ple davant la gran assistència de públic.

Història

Els orígens d’El Ciervo es remunten l’any 1921, concretament el 4 de juliol, quan un grup d’obrers del barri de Gràcia de Sabadell van conformar l’entitat coral. L’oficialització es va produir 4 dies després, el 8 de juliol. Des de llavors l’entitat ha continuat avançant i creixent, ara compta amb diferents disciplines com teatre, tenis taula, havaneres o quinto entre altres.

L’acte

La cita d’avui ha estat presidida per l’alcaldessa, Marta Farrés i pel president d’El Ciervo, José Luís Fernández. També hi han assistit membres de la junta de l’entitat i altres col·lectius que en formen part. Cadascuna amb el seu estàndard corresponent. Representants dels diferents grups municipals tampoc han faltat a la cita. Des de l’Ajuntament Farrés ha destacat el valor d’El Ciervo per la ciutat: “Sou exemple de compromís i tenacitat, un estàndard que us engloba i representa la cultura de Sabadell”.

El president d’El Ciervo, qui no tenia previst parlar, ha expressat que el dia d’avui era tot un honor: “hem passat moments molt durs fins a arribar aquí, són 99 anys d’història darrere nostre i de tota la gent que ens ha precedit”. José Luís també ha destacat el futur de l’entitat: “Tenim socis i jovent que ens acompanyen amb força, això significa que hi ha relleu i gaudim d’un bon estat de salut”.

Acabats els parlaments des de l’Ajuntament s’ha entregat una placa commemorativa a l’entitat. Aquests també n’han entregat una al consistori. Posteriorment, a les escales principals de l’edifici, s’ha realitzat una fotografia de germanor. Al sortir se n’ha fet un altre amb els membres del Grup Sardanista Mirant al Cel, que també està de celebració pel seu 75è aniversari. Més endavant els actes de celebració d’El Ciervo s’han traslladat a la plaça del Treball.