Ricard Font (1971) és secretari general de la Vicepresidència, el número 2 del Puigneró. És, també, un dels grans defensors de la ronda entre Sabadell i Terrassa. La carretera compta amb el suport dels ajuntaments implicats i de l’Estat, però ha generat discrepàncies entre els dos socis del Govern de la Generalitat, ERC i Junts. Cap on va la ronda? Hi haurà acord dins i fora de l’executiu?

La primera pregunta és obligada: el Govern de la Generalitat vol fer o no la ronda Sabadell-Terrassa?

La ronda és imprescindible per a les dues ciutats, és una oportunitat que hem de saber aprofitar. El conveni entre la Generalitat, l’Estat i els ajuntaments permetrà que es faci una nova via consensuada amb el territori, que aquesta es gestioni i s’executi des de la Generalitat i alhora assegura el finançament del Ministeri de Transports.

Hi ha qui encara li diu Quart Cinturó a aquesta carretera.

El Quart Cinturó (B-40) s’acabarà a Terrassa i a partir d’allà començarà la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. El Vallès no volia ampliar la B-40, i l’Estat i la Generalitat estan d’acord a no donar-li continuïtat.

ERC rebutja una via d’alta capacitat, amb dos carrils per banda, perquè ho considera una carretera d’alta capacitat i planteja allargar la ronda Oest fins a la carretera de Castellar.

Ara no toca entrar en els detalls tècnics, perquè no estem en aquest estadi. Tenim un objectiu clar: volem treure la meitat dels vehicles de Gran Via de Sabadell, una autopista pel mig de la ciutat, i per això cal una ronda. Que això ho podem aconseguir amb un carril per banda, tal com planteja ERC? Doncs estarà bé. I si no, doncs se n’hauran de posar dos o tres…

En quin punt estan les converses entre els dos socis de Govern, ERC i Junts, sobre la infraestructura? Creu que s’arribarà a un acord o estem davant d’un Aeroport del Prat 2?

Trobarem el consens, perquè no hi ha cap altra alternativa. Jo soc optimista i no tinc cap dubte que ho podrem tirar endavant. I li diré més: tant l’ampliació de l’Aeroport del Prat com la ronda Nord acabaran amb un acord.

Voldran continuar la ronda fins a Granollers?

No, la prioritat entre Sabadell i Granollers és la línia orbital ferroviària, i garantir una connexió directa en tren. A banda, les estacions d’Hospital General i de Volpelleres s’han de convertir en intercanviadors entre FGC i la línia R8 de Rodalies per facilitar el transport entre els Vallesos.

L’Estat s’ha compromès a cedir els diners a la Generalitat si finalment es fa la carretera. Tenen previst algun mecanisme per comprovar que, arribat el moment, serà així?

Podem fer tantes comissions, lleis i plans com vulguem, però no en soc partidari. És tan senzill com veure la liquidació del pressupost de l’Estat a Catalunya i ja hem vist que el 2021 el grau d’execució ha estat del 36% el 2021… Estic convençut que la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i el secretari d’Estat Xavier Flores, els dos catalans i que coneixen les nostres inquietuds, retran comptes quan calgui.

Segons els terminis marcats, els diners s’haurien de cobrar el 2027. Potser aleshores no hi ha ni un ni l’altre al govern espanyol.

Per això és important el conveni, perquè és allà on concretarem un acord i el deixarem per escrit.

Es plantejarien cofinançar la transformació de la Gran Via de Sabadell?

La millor aportació de la Generalitat a la Gran Via de Sabadell és poder eliminar part del trànsit amb accions com la ronda i la construcció d’un carril bus entre Castellar i Sabadell. A partir d’aquí, si la Generalitat crea mecanismes de col·laboració per millorar els entorns urbans, doncs ho farem a Sabadell i a altres municipis que ho necessiten.

Parlant de transport públic, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar que el servei de Rodalies seria gratuït a partir del setembre. Què faran a FGC?

L’ATM va anunciar una rebaixa del 50% en els títols de transport. La Generalitat no es planteja la gratuïtat de tot el sistema de transport públic del país. L’encariment de preus també afecta els operadors públics catalans, ha provocat un dèficit de 200 milions d’euros… Sobre l’anunci de Pedro Sánchez, crec que els diners s’haurien de destinar a ampliar els serveis de la xarxa de Rodalies, que no es fa des del 1975. Com vam veure en el perllongament d’FGC a Sabadell, realitzat per la Generalitat, les noves inversions fan que la gent deixi el vehicle privat i es passi al transport públic.

Fotografies: Victòria Rovira