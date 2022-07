Aarón Rey marxa al Nàstic i la continuïtat d’Aleix Coch és més factible

La connexió Sabadell-Gimnàstic, tal com va avançar el Diari de Sabadell, continua molt viva. Si no passa res estrany, Aarón Rey serà confirmat a les pròximes hores com a nou jugador del conjunt grana. El Centre d’Esports, en un comunicat a les xarxes, s’acomiadava del migcampista gallec agraint-li el seu esforç i perseverança per guanyar-se el cor de tots els arlequinats. Ell contestava de la mateixa manera: ‘Gràcies a vosaltres. Us porto al meu cor’.

De fet, Aarón s’ha convertit en un jugador diferencial, per tot. Una manera de jugar molt peculiar, el seu carisma amb l’afició i la sensació que quan tenia la pilota podia passar alguna cosa. Cert que li ha mancat una certa regularitat i gol, però també s’ha convertit en un dels futbolistes que originaven més situacions de perill a l’àrea rival. Va arribar procedent del Celta B i les tres temporades d’arlequinat (85 partits de lliga) ha gaudit de protagonisme. Va ser clau, per exemple, en l’inoblidable play-off d’ascens a Marbella, amb unes actuacions d’autèntic líder.

A la Lliga SmartBank va viure a l’ombra d’Stoichkov, però també va oferir partits molt interessants quan Hidalgo li donava l’oportunitat. I la passada temporada, a Primera RFEF, va tornar a ser un home clau en la faceta creativa. Fins i tot va veure porteria: es va estrenar al camp de la Balompédica Linense amb una rematada rocambolesca i a la Nova Creu Alta davant el Gimnàstic, precisament l’equip que defensarà a partir d’ara. Les negociacions s’han accelerat els últims dies i tot fa pensar que aquest dimecres es farà oficial la seva incorporació i, per tant, es convertirà en rival del Sabadell. Un al·licient més dels duels contra el Nàstic.

Aleix Coch, més a prop?

També l’equip tarragoní ha estat involucrat en el possible fitxatge d’Aleix Coch. Tot semblava lligat. Fins i tot des del seu entorn es donava per fet. Doncs ara la situació sembla que hauria canviat de manera considerable. De fet, el mateix director esportiu del Centre d’Esports, Gerard Escoda, reconeixia, durant la presentació de Gabri Garcia, que s’estava treballant per la seva continuïtat. És una possibilitat molt més factible que fa unes setmanes. El capità arlequinat podria continuar a la Nova Creu Alta en el que seria un autèntic cop d’efecte en una temporada de grans canvis.

Escoda també ha admès que podrien continuar entre “cinc i sis” jugadors de la passada temporada. Sortirien els noms d’Aleix, Guillem Molina i Sergi Altimira. De moment, ni Xavi Boniquet ni Óscar Rubio han rebut cap trucada de les oficines sabadellenques. En canvi, el club ja ha comunicat a Jacobo -gairebé fet amb l’Andorra-, Ramon Folch i César Morgado que no pot assumir les seves elevades fitxes i caldrà buscar una solució.

La connexió amb el Nàstic es podria estendre a Pol Ballesteros. El jugador ja sap que anirà cedit i a ell li agradaria el Sabadell, però la seva elevada fitxa podria ser el principal obstacle. Si rebaixa les quantitats, podria entrar a les travesses, sense oblidar l’opció d’Edgar Hernández encara que, d’entrada, no encaixaria en el perfil que volen imposar Gerard Escoda i Gabri.

D’altra banda, és probable l’anunci de noves incorporacions a les pròximes hores. El migcampista Joan López, ‘Joanet’, s’ha acomiadat del Lleida Esportiu i el seu destí seria també el Sabadell, com el del porter Víctor Vidal, que va començar la passada temporada al club lleidatà i la va acabar a la SD Logronyès. Es convertiria en la competència de Sergi Puig, un dels homes escollits per presentar la nova equipació del Sabadell 22/23 -recordem que va ser votada pels socis- aquest dijous juntament amb Sergio Montero. Tanmateix, la pretemporada arlequinada, que començarà el dilluns 25, ja té un partit amistós confirmat: el dissabte 13 d’agost a les 19 hores contra L’Hospitalet a l’Estadi Josep Molins de Sant Oleguer.

👏🏻 GRÀCIES, AARÓN 👏🏻 🎩 Per la teva classe amb la pilota 🆙 Per la teva perseverança i esforç 💙 Per guanyar-te el cor de tots els arlequinats 🤍 🏟️ La Nova Creu Alta sempre serà casa teva, @AaronRey98 #SomDelSabadell pic.twitter.com/CiHfIgLbSU — CE Sabadell (@CESabadell) July 19, 2022