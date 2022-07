La connexió Sabadell-Gimnàstic pot marcar el mercat imminent

Moltes operacions pendents de tancar. Aquest és el panorama ara mateix del Centre d’Esports Sabadell. El director esportiu, Gerard Escoda, juntament amb el secretari tècnic Jaume Milà, estan treballant a contrarellotge per omplir d’efectius la plantilla arlequinada i poder iniciar la pretemporada com més aviat millor. De moment, només s’ha concretat el fitxatge del ripollentec Sergio Montero en el seu retorn a la Nova Creu Alta i, en teoria, tenen contracte en vigor Guillem Molina, Sergi Altimira, César Morgado, Ramon Folch i Jacobo González.

De totes maneres, sembla probable que alguns ni arribin a estrenar-se a la pretemporada. Jacobo està en negociacions per rescindir el seu segon any de contracte i fitxar per l’Andorra de la lliga SmartBank. No es contempla una quantitat de traspàs perquè l’objectiu arlequinat és estalviar-se la seva elevada fitxa. Altimira continua en el punt de mira d’alguns clubs, especialment el Barcelona At., encara que el Sabadell ha deixat clar que s’haurien d’abonar els 350.000 euros de la seva clàusula i, en principi, la direcció esportiva el considera bàsic en el nou projecte. D’altra banda, queda per negociar un acord amb Ramon Folch i també amb un César Morgado que podria acceptar una rebaixa per complir el contracte i demostrar que està totalment recuperat de la seva greu lesió al genoll i posar-se així de nou en el mercat.

Rumors a Tarragona

El mercat ofereix molts noms i rumors. Continua damunt la taula l’opció del davanter Max Svensson i a les últimes hores ha crescut la connexió entre Sabadell i Gimnàstic amb diferents possibilitats. Per exemple, s’ha confirmat l’interès del club grana pel migcampista gallec Aarón Rey. Els contactes s’han produït, però el jugador gallec té un bon cartell i altres ofertes, una de les quals podria ser molt a prop de casa: Racing de Ferrol.

S’insisteix a Tarragona que l’acord amb Aleix Coch és total encara que el central sempre ha mantingut la prudència i, de fet, espera una última proposta del Sabadell. Això sí, el director general, Bruno Batlle, ja va reconèixer que seria “molt difícil” mantenir certs futbolistes com el mateix Aleix o el porter Emilio Bernad. En canvi, continua sonant el possible retorn de Pol Ballesteros a la Nova Creu Alta. El jugador, que encara té contracte amb el Nàstic, hauria reconegut al seu entorn la il·lusió d’una possible cessió al Sabadell, com va fer la temporada anterior amb el Badalona. Sense oblidar un altre possible retorn, el d’Edgar Hernández, però el seu cas, en principi, no encaixaria en la política que vol imposar la nova direcció esportiva basada en la joventut. Seria el contrapunt de l’experiència que també s’haurà de dotar a la plantilla.

Carlos Albarrán, lateral que voldria sortir cedit a algun club de Catalunya, Pol Prats o fins i tot el tarragoní Fran Carbia, exjugador del Reus, també figuren en la rumorologia arlequinada. Més possibilitats podrien tenir, però, futbolistes joves del Lleida Esportiu que ja han sortit a les travesses com Joan López, Joanet, Keita o Adrià Pladevall. De moment, aquest dilluns es farà oficial el nou acord de patrocini entre el Centre d’Esports i Banc Sabadell i el dimarts està prevista la presentació oficial de Gabri Garcia com a nou entrenador a la seu dels laboratoris Cerba, actual patrocinador de la samarreta arlequinada. Els pròxims dies també es presentaran les equipacions per a la temporada 22/23.