Arremangar-se

Els efectes de la inflació fa mesos que duren i són una preocupació per a tots els sectors. Tant per a les persones a títol individual com per a les empreses i les administracions. Cadascú, en funció de les seves possibilitats, s’ha hagut d’estrènyer el cinturó aquests darrers mesos i, especialment, en dates com les que vivim, en plena onada de calor i en un moment en què mai havia sigut tan car poder suportar les altes temperatures. A casa, posar l’aire condicionat no és fàcil tenint en compte el preu de la llum, el mateix que tensa la tresoreria de les empreses. I desplaçar-se tampoc és fàcil tenint en compte el preu de la gasolina. La situació provoca que els sabadellencs hagin de fer malabarismes per arribar a final de mes o mantenir el seu nivell de vida en un moment en què l’IPC, del 9,7% el passat mes de juliol, augmenta més que els salaris pactats per conveni.

A les pàgines 4 i 5 d’aquesta edició, els sabadellencs expliquen com afronten aquesta inflació reduint despeses, i com aquesta situació ha fet créixer l’interès per trobar alternatives d’inversió que permetin reduir la pèrdua de poder adquisitiu, tal com apunta l’economista Jordi Mercader.